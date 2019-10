publié le 26/10/2019 à 11:15

Est-ce que vous êtes du genre à faire de la résistance ? À ne pas accepter de laisser faire les choses qui vous résistent... C'est complètement normal. Nous avons souvent cette attitude. On pense bien faire en insistant malgré tout mais bien souvent, on perd notre temps et beaucoup d'énergie.

Il ne faut pas rester immobile et ne plus rien faire du tout. En revanche, vous pouvez prendre conscience que parfois, quand tout est bloqué, il faut prendre du recul. Commencez par appuyer sur la touche pause. Cette touche vous permet de regarder les choses plus calmement sans laisser les émotions tout contrôler.

Ensuite, écrivez ce que ce blocage provoque chez vous. Cela peut être de la frustration ou de la colère. Allez plus loin en détaillant ce que ces sentiments ont comme effet sur vous. Ecrivez par exemple ou demandez-vous à voix haute pourquoi cette situation bloquée vous contrarie autant : est-ce que c'est un caprice ? Est-ce que c'est de l'impatience ?

Lorsque tout est exprimé, quand vous ne laissez plus ces pensées tourner en boucle dans votre tête, vous vous sentirez plus léger. Peut-être que l'urgence d'avoir telle réponse pour un projet ou ce feu vert pour pouvoir foncer, pourra attendre sans que votre vie ne soit plus bouleversée que ça.