Bien-être : pourquoi et comment lire peut nous aider à apaiser nos émotions

publié le 15/05/2021 à 09:32

On dit souvent qu’un livre peut changer la vie. Je veux vous parler aujourd’hui de Love for livres, une plateforme digitale qui ne vend pas de livres mais propose une sélection d’ouvrages en lien avec nos émotions. "Love for livres" est un moteur de recherche qui relie les livres avec les émotions. Vous allez pouvoir trouver celui qu’il vous faut en fonction de six d’entre elles : la joie, la colère, l'amour, la peur, la surprise et la tristesse.

Pour vous aider, le site propose un tutoriel tout simple pour explorer vos émotions. Vous allez positionner pour chacune un curseur sur une échelle de 1 à 10. Par exemple, 8 pour amour et joie et 5 pour peur. Et vous aurez instantanément une sélection de livres qui correspond à ce dont vous avez besoin et envie.



Si vous voulez, vous pouvez ajouter plus de critères comme la durée de lecture, le lieu ou le moment ou encore la saison de lecture.



Lire un livre en lien avec nos émotions va nous aider à les apaiser. Selon les fondateurs de "Love for Livres", quand on traverse par exemple une épreuve, lire une histoire qui nous touche va nous aider à prendre du recul sur la situation, à rebondir, à inventer l’avenir. En résumé, cela a un impact sur notre résilience. C’est aussi un moyen simple de mesurer nos émotions et de vérifier leur évolution au fil du temps.





