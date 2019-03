Pollution et chaleur : quand les arbres deviennent notre allié

publié le 21/03/2019 à 05:09

La ville d'Angers va battre un record : elle va planter 100.000 arbres en 5 ans. À Paris, il y en aura 5.000 de plus cette année car les arbres, en plus d'être agréables a regarder, aident à lutter contre la pollution et la chaleur lors des canicules. Après 1960, les arbres ont été abattus en masse pour mettre à la place des immeubles et des routes.



Là, c'est la tendance inverse. Des études scientifiques ont montré une réduction du nombre de personnes malades dans les villes ou il y a plus d'espaces verts. Donc les mairies plantent, mais plus forcément les mêmes arbres qu'avant. On choisit des essences qui résistent mieux à la chaleur, aux maladies et qui captent la pollution : le bouleau, par exemple, a des feuilles poilues et ses petits poils agrippent les poussières de pollution.

Le platane est toujours l'arbre le plus commun, mais on en plante moins car il tombe malade. Le marronnier blanc aussi, dévoré par un chenille, alors on plante des marronniers roses, qui résistent. Et puis comme il fait plus chaud dans certaines villes du nord de la France, on trouve désormais des chênes verts de Méditerranée ou des micocouliers : c'est un arbre provençal qu'on plante désormais à Paris.