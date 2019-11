Le génie des arbres

et Thomas Hugues

publié le 27/11/2019 à 13:00

Aujourd'hui nous posons notre regard sur l’arbre.

Ce végétal fait partie de notre paysage… mais de moins en moins ! à quelle échelle disparaît-il ?

Ce sont des châteaux d'eau entre la terre et le ciel, grâce à eux, il y a de la pluie, de l’eau et donc de la vie ! On découvre aussi qu’ils transpirent, de quelle manière ?

Quel pourcentage d’eau libèrent-ils ? De quelle manière leur transpiration est bénéfique pour nous, les terriens ?

Vous ne le savez peut-être pas mais nos terres, nos champs sont presque morts… on vous raconte pourquoi et comment les arbres vont pouvoir les sauver !

Vous l'aurez compris, les arbres nous sauveront si on en prend soin et si on en plante...

Les arbres sont miraculeux, c’est ce que l’on apprend avec notre invité le médecin explorateur, Jean-Louis Etienne !



à lire : Aux arbres citoyens publié aux éditions Paulsen

Aux arbres citoyens