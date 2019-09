publié le 01/09/2019 à 20:27

Face aux récents événements survenus en Amazonie et aux nombreux départs de feu qui ont provoqué la disparition de centaines d'hectares de forêts, la déforestation est un sujet sensible qui a alerté les chefs d'État du G7. Ces derniers ont en effet récemment débloquer une aide d’urgence afin d’envoyer des bombardiers d’eau dans la région pour stopper l'hémorragie.

Selon Stéphane Hallaire, président de "Reforest’Action", les forêts et leurs arbres sont vitaux pour nos éco-système : "Un arbre apporte un très grand nombre de services. Ils permettent de stocker du CO2 et rejeter de l'oxygène. Quand on crée une forêt, quand on la maintient, on va créer un habitat pour un grand nombre d'animaux, de végétaux et de champignons. Ces arbres permettent également de retenir les sols et filtrer l'eau".

Stéphane Hallaire est également revenu sur la déforestation de l'Amazonie qu'il juge "préoccupante" sans pour autant affirmer sa disparition totale : "Je ne crois pas que l'Amazonie va mourir un jour. Elle sera suffisamment résiliente. Ce que les chiffres nous disent, c'est que depuis 50 ans, on a perdu environ 20% de la surface forestière en Amazonie. D'ici 30 ans, 70% de cette surface aura été cultivée ce qui provoquera donc un changement d'usage des sols. "

RTL s'engage pour la planète contre la déforestation

Un arbre planté pour chaque montre offerte. Tel est l'opération que va mener RTL cette saison, qui a pour ambition de planter des milliers d’arbres avec ses auditeurs. Ainsi, à chaque fois qu’une montre RTL sera remportée à l'antenne, un arbre sera planté en France. Cette initiative éco-responsable, lancée en partenariat avec "Reforest’Action", pourra être suivie sur le site RTL.fr qui publiera le nombre d’arbres plantés, leur évolution ainsi que leur lieu de plantation.

Selon Stéphane Hallaire, cette initiative permettra de "contribuer au reboisement en France. Les forêts sont sujettes à un certain nombre d'aléas avec des tempêtes, des maladies, des incendies ce qui peut impacter leur biodiversité".

Cette opération en France va permettre de restaurer des forêts dégradées avec la plantation d'environ 2.000 nouveaux arbres à l'issue de la saison qui permettront de constituer une nouvelle fôret qui fera un peu moins de deux hectares. Pour l'heure, Stéphane Hallaire ne sait pas encore quelle région ni quel type d'arbres seront concernés. "Ce projet sera constitué de différentes essences d'arbres avec une gestion durable".