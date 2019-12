Le pouvoir des arbres : comment imaginer un monde sans eux ?

publié le 15/12/2019 à 22:02

Respirer, se protéger, trouver de la fraîcheur... La vie serait impossible sans les arbres et l'homme semble tout juste en prendre conscience. Georges Feterman, président de l'Association Arbres Remarquables, explique cette nouvelle mode dans un livre intitulé "L'arbre dans tous ses états".

Comme les océans, l'arbre nous permet de respirer sur une planète de plus en plus malade. Dans cet intérêt nouveau pour les arbres, il ne s'agit pas que d'environnement. Sur le plan scientifique, on s'aperçoit qu'un arbre est un éco-système à lui tout seul. Il communique avec ses voisins et développe des stratégies de survie.

Et puis, cet amour nouveau pour les arbres s'explique aussi autrement : dans ce monde où tout va trop vite, l'arbre, c'est un éloge de la lenteur. Il nous ramène à l'essentiel.

Dans son livre, Georges Feterman décrit quelques uns des plus beaux arbres de France. Ceux qui datent de 2.000 ans, les plus gros, les plus hauts... Mais les plus extraordinaires sont sûrement ce que l'auteur appelle "les arbres téméraires". Ils poussent dans des endroits totalement improbables, en haut d'un rocher, dans le mur ou sur le clocher d'une église, dans un pigeonnier...



On apprend également l'extraordinaire intelligence de l'arbre. Comment, par exemple, il réussit à faire monter à 40 m de haut, l'eau qu'il puise dans le sol ou encore comment ils allongent leurs racines avant une sécheresse.

500 arbres remarquables en France

Malheureusement, même en France, il y a des espèces d'arbres qui disparaissent à cause de maladies. Les ormes ont déjà quasiment disparu, les frênes sont en train de subir le même sort ou encore les platanes du Canal du midi. On compte pourtant 500 arbres remarquables en France.

L'association "Arbres Remarquables" sert à faire prendre conscience de l'impérieuse nécessité de protéger les arbres, notamment par des projets immobiliers. Certains arbres font partie du patrimoine, ce sont des monuments historiques, des êtres vivants.



En avril, à l’Assemblée nationale, Georges Feterman a présenté une déclaration des droits de l'arbre. Cette déclaration n'a pas de valeur juridique mais l'auteur espère qu'au même titre qu'il existe un classement au patrimoine des églises, des châteaux, il soit possible de classer des arbres, afin que personne ne puisse les détruire, y compris le propriétaire d'un terrain.