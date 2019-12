Bien-être : réussir à donner pour donner

publié le 28/12/2019 à 12:30

C'est une histoire vraie et pleine de générosité. Une compagnie aérienne a posté une anecdote émouvante et riche de sens sur les réseaux sociaux, qui a fait un maximum de buzz.

Elle s'appelle Violette, elle a 88 ans et lui c'est un jeune homme et il se prénomme Jacques. Ils font connaissance dans la salle d'embarquement d'un aéroport. Elle voyage en classe économique, au dernier rang dans l'avion, et lui est en première classe avec sa famille.

Après le décollage, il se lève et lui cède sa place. Elle qui rêvait d'être assise juste derrière le pilote... D'après l'équipage, Jacques n'a rien demandé en retour, rien attendu en échange. C'est à peine si on l'a entendu pendant tout le vol.

On connaît tous une vieille dame dans notre entourage, une voisine un peu isolée par exemple. Peut-être est-ce déjà le cas mais vous pourriez lui offrir une fleur de temps en temps, un chocolat, boire un thé avec elle ou bien encore entamer une conversation. Bref, lui donner de votre temps, sans le compter. Un peu de votre attention, sans la calculer, juste pour le plaisir.