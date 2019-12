Bien-être : se créer une boîte à envies pour réaliser ses rêves

publié le 22/12/2019 à 10:25

Pour savoir égayer son quotidien et garder des envies, je vous propose de créer une boîte à envies. Vous pourrez y déposer la liste de vos envies pour conserver la possibilité de vous les offrir un jour. Vous savez je parle de tous ces petits rêves que vous enfouissez car ce n'est pas possible de les réaliser et qu'il y a d'autres priorités.

Je précise donc que cela peut-être toutes les envies possibles et imaginables. Ce qui compte, c'est que ce soit les vôtres. Cette boîte va vous permettre de donner vie à vos envies. Il arrive que vous achetiez des choses par automatisme, sans vraiment en avoir besoin, ni vraiment envie. C'est par exemple le cas d'un nouveau pull, d'un autre shampoing ou d'un plat à gratin.

Et si avant chaque achat de ce genre vous vous demandiez est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Si la réponse est non, vous allez noter le prix de cet achat non effectué au dos de la liste de vos envies. En clair : la somme que vous ne dépenserez pas, enfin pas tout de suite.

Mettez dans une cagnotte l'argent économisé

Au bout d'un moment, vous allez faire l'addition et prendre conscience que vous pouvez donner vie à vos envies. Si vous le pouvez, mettez dans une cagnotte l'argent économisé et réalisez votre envie, peu importe le temps que ça prendra. Il y a aussi un côté grisant à savourer ce temps nécessaire.