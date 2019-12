Bien-être : sachez garder vos secrets pour réaliser vos projets

publié le 21/12/2019 à 10:43

Il faut savoir garder son jardin secret, ne pas tout dire. Certains d'entre nous aiment parler et ont besoin d'échanger et de tester leurs idées pour se faire une opinion et se décider, que le sujet soit personnel ou professionnel. Mais si ce projet vous tient particulièrement à cœur, vous avez un peu peur de vous lancer, c'est normal.

Alors pour vous rassurer, pour vérifier que vous tenez la bonne idée ou que c'est la bonne décision, vous commencez à en parler à pas mal de monde autour de vous. La famille, les amis, et puis des inconnus aussi. Parmi eux, il y a ceux qui y croient, et d'autres qui ont de sérieux doutes. Mais ceux qui vont vous freiner le plus dan votre course, c'est ceux qui ont encore plus peur que vous, ceux qui sont jaloux et qui, contrairement à vous, n'osent rien faire mais que ça agace.

Il vous donc vous mettre en garde avec des "Et si ça marche pas ?", "Et si tu n'y arrives pas ?". Alors non, ne dîtes pas tout, ne montrez pas tout, mais oui, profitez des conseils et des recommandations. Prenez des avis, mais après faîtes ce que vous voulez. De toute façon, si quelqu'un doit y croire, c'est vous, vous seul.

Alors foncez discrètement mais surement et quand ça sera le bon moment, vous pourrez révéler tous les détails avec une fierté que vous ne pourrez pas soupçonner. Je peux vous assurer que les affreux doutes ne vous toucheront plus.