Bien-être : comment dire "non" pour affirmer ses envies de faire

publié le 10/11/2019 à 10:50

Dire "non" peut parfois vous être utile dans votre vie quotidienne. Souvent, il peut nous arriver de mourir d'envie de dire "non" et on dit "oui". Ce mot est sorti de votre bouche et il est alors trop tard pour revenir en arrière et vous sortir de situations parfois encombrantes.

Dire "oui" est tout à votre honneur, vous pouvez-même vous féliciter d'être si généreux et disponible. Mais reconnaissez que la plupart du temps, vous vous en voulez d'être aussi faible et autant bonne poire. Alors que diriez-vous d'être plus en accord avec ce que vous pensez vraiment au fond de vous ? Il faut parfois affronter l'incompréhension voir le jugement de votre interlocuteur mais si vous ne dîtes jamais non, qui va le faire à votre place?

Pour ce fait, il vous suffit d'ajouter de la politesse et un "merci" après votre "non" pour faire comprendre à votre interlocuteur que vous n'êtes pas disponible ou que vous ne pouvez pas l'aider. Ajoutez-y un sourire et cela passera comme une lettre à la poste. Cela ne fait pas de vous un monstre, simplement quelqu'un qui affirme ses envies de faire ou de ne pas faire.