Pourquoi observer les détails du quotidien peut vous changer la vie

publié le 03/11/2019 à 11:46

Remarquer les petits détails, c'est capital. Juliette Dumas comprend parfaitement que nos vies bien chargées ne nous permettent pas de le faire mais souvent, la vraie raison c’est qu’ils font tellement partie de notre quotidien qu’ils ne méritent plus notre attention et pourtant, ces petits détails ont toutes leur importance.



Arrêtez-vous un instant sur la façon dont nous avons l'habitude d’observer. Nos yeux et nos cerveaux captent une image globale sans les détails : on voit une route mais pas les graviers, un arbre mais pas l’écorce. Ce matin, Juliette Dumas vous propose d’aiguiser votre regard.

Dans la rue par exemple, cette petite fleur qui pousse entre deux pots d'échappement, ou ce dessin qui vient donner à ce mur abîmé une seconde jeunesse, ou encore à la maison ce nouveau vêtement de celui ou celle qui partage votre vie, au travail le coup de pouce discret d'un collègue sur un dossier compliqué.

D'abord cela va vous permettre de développer votre curiosité, et finalement c'est comme si vous preniez des vitamines. Ensuite, vous allez vous surprendre, ça donnera à votre moral une force incroyable. Et vos yeux vont briller : d'abord c'est plus joli mais ça veut aussi dire qu’à l’intérieur, vous rayonnez. Voilà une minute qui peut tout changer.