Pourquoi danser est bon pour la santé, morale et physique

publié le 02/11/2019 à 09:42

Ce samedi 2 novembre, Juliette Dumas nous invite à entrer dans la danse car danser, c’est bon pour tout : le corps et la tête. Mais le mieux est de danser comme si personne ne vous regardait : cela veut dire tout donner sans se soucier de ce que les autres vont penser. Les effets de la danse vont alors se décupler.

Vous n'imaginez pas le bien fou qui vient s'ajouter à celui que procure la danse en général : ça défoule, ça détend et ça regonfle le moral a un très haut niveau. Et ces seuls bienfaits n'interviennent pas que sur une piste de danse avec sa boule a facettes. Vous pouvez danser n'importe où par exemple dans la cuisine en préparant de bons petits plats, dans la salle de bain en vous préparant ou encore à la pompe a essence.



Le plus dur c'est de commencer, alors une seule solution : lancez-vous pour de vrai, pour de bon ! Vous n'êtes pas obligé dans un premier temps de le faire devant une foule. Mais savourez tous les bénéficies immédiats : vous êtes plus légers, plus joyeux et votre énergie atteint des sommets. Vous êtes en pleine forme et cela se voit. Voilà une minute qui peut tout changer.