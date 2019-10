iStock / Getty Images Plus

27/10/2019

Le soleil est absent en ce moment, mais vous pouvez le faire briller quand même. À part les plus chanceux, nos vies ne sont pas un long fleuve tranquille jalonné de bonnes nouvelles. Certains pépins ont même tendance à nous gâcher l'existence et cela se répercute sur notre bonne humeur. Alors voilà ce que vous pouvez faire.

Prenez d'abord une minute dans votre journée, pour créer une pensée ensoleillée. C'est-à-dire, pensez à quelque chose que vous aimez, qui vous fait du bien, qui vous rend heureux. Par exemple, vos enfants le matin, la plage de vos vacances que vous avez adoré.

Grâce à cette pensée, vous allez allumer une petite lumière dans votre tête. Et plus vous aurez de pensées ensoleillées, plus cette lumière va vous faire du bien. Cela va devenir une habitude, voir un état d'esprit.