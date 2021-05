publié le 20/05/2021 à 07:45

Les examens de fin d'année approchent, hors, le virus sévit toujours. Il y a un mois, le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer, expliquait que les autotests allaient se multiplier dans les écoles pour prévenir les clusters.

Mais les chefs d'établissement parlent déjà d'un potentiel fiasco. Bruno Bobkiewicz, proviseur de la cité scolaire Berlioz de Vincennes et secrétaire national du SNPDEN alerte sur ces fameux autotests. Selon lui, les parents n'en veulent pas : "Les volontaires ne sont pas au rendez-vous. On a essayé de répondre à la demande mais force est de constater que les élèves et parents ne sont pas au rendez-vous. On est sur un taux d'adhésion en général inférieur à 10%". Le syndicaliste propose que les autotests soient faits à la maison, plutôt qu'à l'école.

Il explique cet échec par l'approche des examens : "La fin d'année représente un enjeu important, certains élèves de seconde ont une pression sur le passage en classe supérieur, et on n'a pas envie d'être évincés en étant testés positifs. Il y a aussi l'effet collectif : si je suis positif, j'entraîne avec moi ma classe et je peux faire prendre un risque aux autres. Enfin, on est dans une période où le virus recule et qui n'est donc pas propice à se faire autotester".

Une quarantaine nationale avant les examens ?

Le syndicat plaide pour une quarantaine nationale quelques jours avant les examens : "On pourrait imaginer une quarantaine sanitaire de quelques jours pour éviter de faire prendre un risque aux collégiens et aux lycéens qui pourraient se retrouver positifs à quelques jours des examens. Ça ne peut pas être une initiative locale. C'est une idée qui fait son chemin."

Enfin, Bruno Bobkiewicz s'inquiète toujours du taux de décrochage dû au distanciel : "Lorsqu'on éloigne les élèves de la classe, on perd les plus fragiles et les plus jeunes d'entre eux."