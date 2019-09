Valérie Trierweiler, invitée de l'émission "On n'est pas couché", le 21 septembre 2019

C'est une présence qui était très attendue. Ce samedi 21 septembre, la journaliste et ex-première dame Valérie Trierweiler est intervenue dans On n'est pas couché en tant que chroniqueuse, aux côtés de la philosophe Adèle Van Reeth. Après avoir longtemps refusé d'intervenir sur le plateau de l'émission de Laurent Ruquier, l'ancienne compagne de François Hollande est donc revenue sur sa décision.

Actuellement en promotion pour son livre On se donne des nouvelles, Valérie Trierweiler est revenue sur un passage de son ouvrage concernant la vieillesse et affirme que "la vieillesse est un truc pas facile mais surtout personne n'ose le dire. Les femmes et surtout les actrices disent qu'elles adorent vieillir, se regarder, avoir des cheveux blancs, des rides mais moi ça m'ennuie, j'ai pas envie, j'aimerai bien arrêter le temps. J’ai adoré avoir 50 ans, mais j’aurai aimé que ça s’arrête là”.

La journaliste a également raconter sa rencontre avec l'un des invités, le nageur de l'équipe de France handisport Théo Curin, médaillé de bronze au 200 mètres nage libre aux championnats du monde 2019, il y a plusieurs années. " Je l'ai rencontré quand il avait 12-13 ans au CREPS de Vichy. L'image que je garde de lui est la sérénité qu'il avait déjà à 12-13 ans. Il était impressionnant de détermination parce qu'il avait déjà mis le cap sur les Jeux Paralympiques à ce moment-là".

Valérie Trierweiler a également interpellé l'invité politique François-Xavier Bellamy au sujet de la procréation médicalement assistée (PMA) : "Il s'agit de donner la vie, cela devrait vous plaire. Il s'agit de permettre à des femmes d'avoir des enfants, c'est quand même une belle chose. Est-ce que vous savez que ça se pratique aujourd'hui en France? Que c'est illégale mais que ça se pratique. N'as-t-on pas plutôt intérêt à la rendre légale et à l'encadrer?".