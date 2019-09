Il est plus facile d'éviter un rhume que d'en guérir

publié le 24/09/2019 à 05:55

L'été est déjà fini et laisse sa place à l'automne qui arrive avec des températures de plus en plus fraîches sur tout le pays. Ce froid est également accompagné de nombreuses maladies, parmi lesquelles le rhume.

Une fois attrapé, il n'y a rien à faire contre lui, si ce n'est attendre une dizaine de jours. Il est donc inutile de se gaver de médicaments. Il est tout de même possible de prévenir la maladie et même de l'éviter.

Le virus peut s'attraper de deux manières : d'une part par la salive et les secrétions nasales. Il est donc impératif d'éviter tout contact avec quelqu'un qui a le nez qui coule. D'autre part, il voyage par voie aérienne. Si une personne infectée tousse ou éternue autour de vous, elle peut vous contaminer avec les particules minuscules répandues par le rhume. Alors, pour limiter au maximum les risques de contagion, il faut changer ses habitudes.

L'air libre, le sommeil, l'hygiène

Lorsqu'il commence à faire froid, par exemple, on a souvent tendance à favoriser les lieux en intérieur comme les magasins ou les transports en commun. Or, il faut penser à rester à l'air libre autant que possible.

Autre conseil pour éviter un rhume, ne pas se toucher le visage. Vos mains sont un des principaux facteurs de contamination. D'où la nécessité de les laver le plus souvent possible.

Enfin, le sommeil est primordial. Faire de bonnes nuits favorise la solidité du système immunitaire et donc permet d'avoir une meilleure défense face au rhume.