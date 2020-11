Antibiorésistance : comment éviter de prendre des antibiotiques ?

publié le 19/11/2020 à 16:29

Les antibiotiques doivent être pris avec précaution. Le risque autrement, c'est de favoriser la résistance des bactéries qu'ils sont censés combattre : c'est le phénomène d'antibiorésistance. Pour sensibiliser à ce problème, cette semaine du 18 au 24 novembre est désignée semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens, la famille de médicaments dont font partie les antibiotiques. Mais qu'est-ce qu'un bon usage des antibiotiques, et comment éviter leur utilisation ?

La première chose à savoir, c'est que les antibiotiques ne doivent pas être pris en automédication, même s'il vous en reste d'un précédent traitement. "L’automédication par des antibiotiques est irresponsable", dit même le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. C'est le médecin qui décide de si vous devez prendre des antibiotiques, lesquels, et pendant combien de temps.

Les antibiotiques peuvent être utilisés contre des bactéries, mais ils ne sont pas efficaces contre les virus. Pourtant, "les infections virales respiratoires sont l’objet de nombreuses prescriptions d’antibiotiques", explique Santé publique France. Pour lutter contre ce problème, on peut donc améliorer les diagnostics ou sensibiliser les médecins, mais aussi prévenir la transmission des infections respiratoires.

Pour cela, vous connaissez les gestes à tenir : ce sont les mêmes gestes barrières que contre le coronavirus. Lavage des mains, distanciation physique, isolement quand on est malade... Santé publique France conseille aussi de se faire vacciner contre les différents virus et bactéries. En plus des trois vaccins obligatoires (diphtérie, tétanos et poliomyélite), il est aussi important de se vacciner contre la coqueluche, la rubéole, la rougeole, et les oreillons, la grippe, ou encore l'hépatite B, qui sont seulement recommandés.

L'organisation de santé publique conseille aussi de faire attention aux animaux, notamment en vaccinant les animaux domestiques et en évitant les contacts avec les animaux sauvages. Enfin, protéger l'environnement serait aussi une manière d'éviter le développement des bactéries et des virus. En consommant local et en réduisant notre consommation d'eau, on réduirait indirectement les risques de transmission de maladies de l'animal à l'homme, assure Santé publique France.