publié le 10/04/2019 à 17:42

Manger de l'ail cru n'est peut être pas bon pour l'haleine mais excellent pour la mémoire. C'est ce qu'ont mis en évidence les chercheurs de l'université de Louisville. Dans leur étude, ils montrent que la consommation d'ail cru pourrait stimuler la croissance de bonnes bactéries dans la flore intestinale et ainsi préserver la mémoire.



On savait déjà que le microbiote (la flore intestinale) avait tendance à se détériorer chez les personnes âgées. Aussi, les facultés cognitives diminuent vers 70 ans. D'où l'idée des scientifiques de chercher un lien entre les deux. En fait, nos intestins contiennent environ 200 millions de neurones. Ils sont connectés et reliés au cerveau grâce au nerf vague.

Les chercheurs de Louisville ont constaté que des souris âgées nourries avec une mixture à base d'ail cru avaient une flore intestinale de meilleure qualité et une meilleure mémoire à court et à long terme. La molécule de l'ail semble être un composé soufré qui agit de deux manières : il a une action bénéfique sur le microbiote et stimule la production cérébrale notamment la mémoire.

Cette découverte laisse entrevoir une possibilité de prévention ou d'atténuation de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, même si les troubles provoqués par cette dernière sont bien différents.

Y a-t-il d'autres aliments bénéfiques ?

Les aliments bénéfiques pour notre flore intestinale et donc notre mémoire sont les aliments végétaux crus ou peu cuits. Cela peut être des fruits, des fruits secs, des légumes consommés crus comme les concombres, radis, carottes, salades et bien d'autres. Ils apportent des bactéries en grand nombre et divers.