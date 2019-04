"Candida auris" : le champignon microscopique qui menace la santé publique

publié le 09/04/2019 à 19:05

Ce champignon crée la panique dans le monde médical. "Candida auris", une espèce de levure, est un champignon microscopique qui résiste à tous les traitements anti-fongiques. Il est a l'origine de l'une des infections fongiques les plus dangereuses, peut-on lire dans une tribune du New York Times.



Ce champignon est en "démultiplication", ce qui ajoute "une dimension inédite et terrifiante à un phénomène qui sape un pilier de la médecine moderne", écrit le journal américain. Insensible aux antifongiques, il est donc particulièrement dangereux lorsqu'il touche une personne dont les défenses immunitaires sont affaiblies.

Le journal critique particulièrement le fait que personne ne parle publiquement de ce phénomène. Alors que plusieurs cas d'infections graves ont déjà eu lieu. Il cite notamment l'hôpital royal Brompton à Londres, qui a fermé 10 jours en 2016 pour être décontaminé, ou encore un hôpital de Valence en Espagne où 372 personnes ont été contaminées entre 2016 et 2017.

Des symptômes ordinaires

Le quotidien américain rappelle les symptômes causés par "Candida auris" : "fièvre, courbatures et fatigue". Des symptômes ordinaires donc, mais qui peuvent s'avérer fatals s'ils touchent une personne qui est déjà en mauvaise santé.



Pour trouver les raisons de la prolifération de ce "super-champignon", il faut certainement se tourner vers l'agriculture. En effet, toujours selon les auteurs de la tribune du New-York Times, les produits antifongiques sont largement utilisés dans la culture des sols. "Candida auris" s'est ainsi adaptée et a appris à résister à ces produits sensés le détruire. Mais cela reste une hypothèse.