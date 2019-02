Carrefour : "95% des fruits et des légumes viendront de France", annonce Bompard sur RTL

et Marie-Pierre Haddad

publié le 28/02/2019 à 08:08

Plus de produits français dans les rayons des hypermarchés Carrefour. Voici l'engagement pris par Alexandre Bompard, le PDG de l'entreprise pour cette année. Invité de RTL ce jeudi 28 février, il annonce vouloir "augmenter le volume des fruits et des légumes" dans ses hypermarchés.



"95% des fruits et des légumes qui seront présents dans les rayons viendront de France. Ça veut dire que 95% seront d'origine française. C'est un investissement supplémentaire de 50 millions d'euros que l'on va mettre dans l'agriculture française. Je n’augmente pas le prix mais le volume", précise-t-il.