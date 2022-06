Dans ce premier épisode de la semaine, Michel Cymes se penche sur le contenu de votre assiette et vous suggère de sortir la calculatrice pour compter les calories. Car trop souvent, vous faites le choix du tout calorique alors qu’il existe systématiquement ou presque un produit équivalent.

Pour éviter les kilos superflus, la règle est la suivante : ne pas ingurgiter plus de calories que l'on en brûle. Pour les boissons, buvez de l'eau et stoppez les jus de fruit et sodas. Eventuellement, accordez-vous des fruits frais et pressés.

Encore plus spectaculaire, la soupe. Une soupe industrielle avoisine les 200 calories. Si vous la faites vous-même avec des légumes de saison, vous dégringolez à une trentaine de calories. Idem pour le poulet, les féculents ou le pain.

