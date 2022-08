Vitamine D : comment s'en procurer et quels sont ses avantages ?

La vitamine D est une hormone essentielle à notre métabolisme. Généralement non produite par notre organisme, la vitamine D se trouve majoritairement dans les UV. On la surnomme "vitamine du soleil". Selon plusieurs études, la moitié des Français manquent de cette vitamine.

C'est pendant la période estivale, qu'il faut faire le plein de cette hormone, afin de ne pas être en carence cet hiver. Mais l'absence de sorties, ou l'usage répété d'écran solaire, pose problème. Les personnes âgées et celles qui ont la peau foncée sont aussi touchées par ce manque, car la peau synthétise moins bien.

La principale utilité de la vitamine D, est d'assurer une concentration suffisante de calcium, et de phosphore dans le sang. Ce soutien permet une bonne minéralisation des os et des dents, une coagulation normale, et une fonction musculaire correcte.

Où se trouve la vitamine D ?

La vitamine D n'est pas produite par notre organisme. On la retrouve dans les UV ainsi que dans certains aliments végétaux et animaux. On en trouve dans les poissons gras, comme le thon, la sardine et le saumon. Elle est aussi présente dans les abats et dans les œufs. Quant à son origine végétale, cette hormone se trouve dans les champignons.

D'autres produits sont enrichis en vitamine D. Les produits laitiers ainsi que la margarine et les céréales sont cités. Cependant, ceux-ci ne permettent pas de couvrir tous nos besoins. Un des produits qui contient le plus de vitamines D, est l'huile de foie de morue. Mais dépréciée de beaucoup, peu de personnes osent s'y risquer.

Il est possible de faire une prise de sang, afin de prendre connaissance, d'une potentielle carence en vitamines D. Cette prise de sang permet de savoir la dose de vitamine dont notre corps a besoin. Attention, elle n'est pas prise en charge par l'assurance-maladie. Son prix est de 15 euros.

Ses multiples bienfaits

Un réflexe fréquent, quand la fatigue intervient, est de penser à prendre de la vitamine C. Mais la vitamine D n'est pas à négliger. Elle agit sur les forces musculaires, permettant de mieux lutter contre les infections, comme le rhume et la grippe.

Cette vitamine aide à l'absorption du phosphore, et du calcium au niveau de l'intestin. Cela participe ensuite à la consolidation de nos os, et de nos dents. La vitamine D joue aussi un rôle dans la prévention du diabète, du cancer, et des maladies cardiovasculaires. Il est important de préciser que la vitamine D ne permet pas d'éviter les pathologies. Tout simplement à prévenir certaines maladies chroniques.

Fréquemment débattu entre médecins, cette année, une hypothèse, sur la supplémentation de vitamine D qui protège contre le Coronavirus a été proposée. Ses effets protecteurs se confirment, mais rien n'est assuré pour le moment. Des études concernant cette hypothèse sont en cours.

Le dosage est important

Si la moitié des Français manquent de vitamine D, il faut prêter attention à la dose recommandée chaque jour. En pharmacie, il est possible de se procurer des ampoules à prendre une fois par mois. Leur concentration en vitamine D est assez élevée. Une autre solution est d'opter pour une prise quotidienne de cette vitamine.



Pour les adultes, un apport journalier de 15 microgrammes est conseillé. Ce qui correspond à 600 unités internationales (UI). Pour mieux se repérer, 1 microgramme correspond à 40 UI. En été, on estime qu'une exposition sans écran solaire, de 10 à 20 minutes suffit. Les cabines à UV artificiel ne produisent aucune vitamine D. Cette pratique n'est pas recommandée.



Enfin, faites attention au surdosage. Celui-ci est toxique et les risques sont multiples. Une légère fatigue peut se présenter, mais des nausées, des risques osseux, et même le coma peuvent suivre. Achetez toujours vos ampoules de vitamine D en pharmacie. Les produits proposés sur Internet ne sont pas toujours forcément bons.

