Pâques : quels sont les bienfaits du chocolat pour notre santé ?

publié le 05/04/2021 à 14:03

En cette période de Pâques, le chocolat envahit les tables. Loin des préjugés, le Dr. Laurence Plumey, auteure de Comment maigrir heureux quand on n'aime ni le sport ni les légumes (Eyrolles, 2016), explique sur RTL les bienfaits de cet aliment considéré comme une friandise.

Plus que le chocolat, c'est le cacao qui a des vertus. "Plus on consomme du chocolat noir, donc plus de 70% de cacao, plus on s'approche du cacao pur, plus on s'approche de ses bienfaits", explique le Dr. Plumey. Bonnes graisses, antioxydants, molécules azotées... Le cacao permettrait de devenir 'centenaire', ironise la nutritionniste. Ainsi, il est recommandé de manger 4 ou 5 carrés de chocolat noir tous les jours.

Pour savourer au mieux le chocolat noir, il suffit de le "laisser fondre en bouche". Pas question pour autant de rayer le chocolat au lait ou le chocolat blanc, mais ces derniers se rapprochent plus de "la confiserie", explique Laurence Plumey.