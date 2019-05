publié le 02/05/2019 à 19:51

Une étude sur la nutrition des plus jeunes fait état d'une réalité inquiétante. Seul un enfant français sur quatre aurait une alimentation saine. La majorité d'entre-eux manque de calcium et mange des plats préparés, plus rapides. C'est ce que révèle l'enquête du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CRÉDOC).



Selon ce nouveau rapport sur les habitudes alimentaires des jeunes Français, la consommation de quiches, de pizzas et autres produits industriels a augmenté de près de 40% - 39% chez les 3-5 ans, et 38% chez les 6-10 ans - entre 2007 et 2016.

À l'inverse, les enfants mangent moins de poisson, en baisse de près de 20% dans les assiettes des 3-5 ans et des 6-10 ans. La viande, les fruits et les légumes se font également plus rares dans les menus : -23% chez les 3-5 ans et -15% chez les 6-10 ans. Autre constat, conséquence des doutes des parents à l'égard des bienfaits du lait et des produits laitiers : 45% des 6-10 ans manquent de calcium, contre 20% des 3-5 ans. Soit 5 fois plus qu'en 2010.

Les produits laitiers restent indispensables

Pourtant, le calcium demeure essentiel à la construction des os et du squelette. Il participe également au bon fonctionnement des muscles et à la coagulation du sang. Et malgré les alternatives plébiscitées par certains régimes, la principale source de calcium reste les produits laitiers, comme le lait, les yaourts et le fromage. Des aliments difficiles à remplacer sur le plan nutritionnel. Il est recommandé aux enfants d'en consommer 3 à 4 portions par jour.