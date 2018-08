publié le 25/08/2018 à 08:51

Manger moins de viande, privilégier le poisson et ajouter des fruits à coque dans son alimentation... Voici les nouvelles recommandations du Haut conseil de la santé publique, qui planche sur neuf messages sanitaires afin d'inciter les Français à adopter une meilleure manière de se nourrir. Les autorités sanitaires souhaitent en particulier faire diminuer la consommation de viande à 500 grammes par semaine et par personne. La charcuterie est également en ligne de mire. Invité de RTL ce samedi 25 août, le nutritionniste Arnaud Cocaul prodigue quelques conseils pour effectuer la transition de manière fluide.



"Cela doit rester des orientations, des conseils, mais en aucun cas des ordres péremptoires qui rajoutent des ordres insupportables pour le mangeur", rassure le médecin. "Manger, c'est d'abord du plaisir donc il faut se faire plaisir." Pour Arnaud Cocaul, le réflexe de base à adopter en premier lieu est de diversifier son régime alimentaire. "Mettez des couleurs dans votre assiette ! Plus vous mettez des couleurs, plus vous mettez des substances anti-cancer, riches en vitamines", appuie le spécialiste.

D'après le docteur, adopter une alimentation saine et diversifiée est la clef pour éviter l'apparition de maladies. "Certains cancers sont directement liés à notre mode alimentaire." Arnaud Cocaul évoque également la question des portions ingérées et n'hésite pas à dire qu'il est nécessaire de s'écouter, s'érigeant contre la portion unique proposée au restaurant. À cause de cela d'après lui, "on a tendance à outre-manger pour certains". Le médecin préconise tout simplement, comme pour les vêtements, de mettre en place un système de tailles. "Et comme ça, ça diminuera certainement le gaspillage alimentaire qui est une catastrophe dans notre pays".