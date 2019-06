Alerte rouge aux pollens de graminées : comment se protéger ?

publié le 18/06/2019 à 15:06

Avec la chaleur et un temps sec, les allergies liées aux pollens de graminées n'ont pas fini d'empoisonner le quotidien de nombreux Français. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a rappelé dans son bulletin du mardi 18 juin que le risque d'allergie était très présent. 26 départements ont été placés en alerte rouge.

La période risque d'être difficile à supporter pour les personnes allergiques. En France, près d'un adulte sur trois serait concerné. Les symptômes dépendent du degré d'allergénicité du pollen et de la sensibilité de chacun. La plupart du temps, les signes sont un écoulement nasal, des éternuements, le nez et la gorge qui grattent. Certains développent aussi des conjonctivites c'est-à-dire des yeux rouges, larmoyants et qui démangent.

Ces symptômes bénins peuvent devenir plus préoccupants notamment en cas de toux et de sifflements lors de la respiration. On parle alors d'allergie respiratoire, facteur de risque d'asthme si elle n'est pas traitée.

Voici quelques conseils pour vous protéger et limiter les risques.

Carte de vigilance des pollens du 18 juin 2019 Crédit : Réseau national de surveillance aérobiologique

1. Se tenir informé

Si vous êtes allergique, suivez les bulletins d'alertes, tenez vous informés des régions affectées mais également des pollens présents en fonction des saisons. N'hésitez à planifier vos sorties ou vos vacances en fonction de ces informations que vous pouvez retrouver sur le site du Réseau national de surveillance aérobiologique. L'application Alertes pollen de la RNSA peut également être très utile.

2. Se protéger à/de l'extérieur

Quand on est allergique il est important de se protéger de l'extérieur. Si vous sortez, mettez des lunettes de soleil afin de limiter le contact direct de vos yeux avec le pollen. De même, vous pouvez porter un chapeau pour éviter que les pollens se déposent dans vos cheveux.





Évitez de rouler en voiture les fenêtres ouvertes, de vous promenez dans les espaces verts ou encore de faire du sport lorsqu'il y a du vent surtout entre 11 heures et 16 heures.

3. Se protéger à l'intérieur

Sachez que même chez vous, vous n'êtes pas à l'abri. En période de pic de pollens, lavez-vous les cheveux régulièrement et changez de vêtements le plus souvent possible. Aussi, n'hésitez pas à laver votre linge de maison et vos rideaux pour diminuer la dissémination intérieure. Aérer les chambres tous les jours, en soirée ou tôt le matin. Évitez de laisser les fenêtres ouvertes en journée pour ne pas faire rentrer les pollens s'il y a du vent.

4. Limiter les symptômes

Si malgré ces précautions les premiers symptômes apparaissent, prenez contact avec votre médecin traitant. Il pourra vous prescrire un traitement pour limiter au maximum les sensations désagréables liées aux allergies. Mais le traitement n'est efficace qu'à court ou moyen terme. Pour une prise en charge durable, la désensibilisation reste la meilleure solution.