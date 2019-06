et Claire Gaveau

publié le 18/06/2019 à 08:10

Sa découverte pourrait révolutionner le dépistage des cancers. La chercheuse en oncologie Patrizia Paterlini-Bréchot a été nommée parmi les trois finalistes du Prix de l'inventeur européen 2019 de l'Office européen des brevets (OEB) pour avoir mis au point un test sanguin qui permet de dépister précocement le cancer.



Une "simple" prise de sang qui permet de "repérer les cellules tumorales qui sont diffusées dans le sang par le cancer". "Il faut savoir que lorsqu’un cancer est capable de diffuser ces cellules dans le sang, c’est le premier acte d’un long parcours qui prend plusieurs années et qui se termine par la formation de métastases", explique-t-elle au micro de RTL ce mardi 18 juin.

Une découverte déterminante alors que les patients atteints du cancer meurent à cause des métastases dans "plus de 95% des cas". "Le fait de détecter ces cellules précocement permet d’agir avant que les métastases ne se forment et donc d’empêcher de mourir", poursuit-elle.

Patrizia Paterlini-Bréchot explique dès lors qu'avec cette méthode, tous les cancers invasifs pourraient être détectés dans le sang, soit "environ 40% des cancers".

Quelle disponibilité pour les patients ?

Mais alors, pourquoi cette "simple" prise de sang a-t-elle été découverte seulement maintenant ? "Il y avait des défis technologiques, il fallait bien comprendre comment les métastases se formaient et ça a été compris au fur et à mesure des années, explique-t-elle. Surtout que ces cellules n’étaient pas forcément repérées car elles sont rarissimes".



Brevetée en 2012, cette nouvelle découverte n'est cependant toujours pas accessible car "toutes les avancées de la médecine demandent énormément d'études". "C'est très long, c'est coûteux évidement mais on ne peut pas valider un texte valable pour tous les cancers. Il faut valider cancer par cancer", détaille Patrizia Paterlini-Bréchot, qui n'est pas en mesure de donner un date d'accessibilité pour les patients.