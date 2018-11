Grippe : Michel Cymes répond à toutes vos questions

publié le 26/11/2018 à 09:34

La semaine dernière, nous vous rappelions l’intérêt de se faire vacciner contre la grippe, surtout chez les plus de 65 ans. Aujourd’hui, nous répondons à toutes vos questions sur cette maladie.



Il n’existe pas de traitement de la grippe. Les médicaments prennent en charge les symptômes de la maladie, comme les maux de gorge, la fièvre, les courbatures.

Si vous vous êtes fait vacciner l’an dernier, vous n’êtes plus protégé. Vous devez vous faire vacciner de nouveau. L’efficacité du vaccin n’excède pas un an, et peut même se limiter à 6 mois. Le virus n’est pas le même d’une année sur l'autre, il mute, ce qui nous oblige à concevoir un nouveau vaccin, qui soit adapté.

Si vous ne faites pas l’injection dès que vous achetez le vaccin, celui-ci doit être conservé au réfrigérateur et non pas au congélateur. C’est entre 2 et 8 degrés que le vaccin conserve son efficacité. Il doit également être mis à l’abri de la lumière.



L’âge minimum pour se faire vacciner est de 6 mois. Pour les enfants de moins de 9 ans, s’ils se font vacciner pour la première fois, ils doivent faire un rappel un mois après la première piqûre.



Le meilleur moyen d’échapper à la grippe, outre le vaccin, reste de se laver les mains régulièrement avec du savon ou du gel hydroalcoolique, jusqu’aux poignets. Il faut également utiliser des mouchoirs en papier jetables, que l’on jette vraiment dès la première utilisation. Il est conseillé d’éviter de serrer des mains à tout va. Et pour ouvrir les portes, il faut utiliser les coudes ou l'épaule, plutôt que de poser ses mains nus sur la poignée.