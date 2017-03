publié le 19/03/2017 à 14:53

Quatre jours après sa qualification en quarts de finale de la Ligue des champions et six avant la finale de la Coupe de la Ligue, Monaco se rend à Caen pour la 30e journée de Ligue 1. Entre Manchester City et le Paris Saint-Germain, elle doit battre le 16e du championnat de France et faire un pas de plus vers le titre final.



En Normandie les joueurs de Patrice Garande savent créer l'exploit. Niçois (1-0, 6 novembre 2016) et Lyonnais (3-2, 15 janvier) se sont cassés les dents en Normandie. Le SMC n'a perdu qu'une seule de ses quatre dernières rencontres (deux victoires et un nul) et peut donc faire un pas de plus vers le maintien malgré la venue du leader.

Car les partenaires de Tiémoué Bakayoko sont encore en lice dans quatre compétitions. La Ligue 1 donc, mais aussi la Coupe de France (quart de finale contre Lille le 4 avril prochain), la Ligue des champions (quart de finale aller à Dortmund le 11 avril) et la Coupe de la Ligue, dont la finale face au PSG est prévu le samedi 1er avril (21h). Leonardo Jardim pourrait néanmoins aligner son équipe-type, seulement privée de Radamel Falcao et Andrea Raggi. Garande devrait maintenir le 3-5-2 qui correspond parfaitement à son équipe. Son milieu de terrain est décimé puisque Jonathan Delaplace, Steed Malbranque et Hervé Bazile sont forfaits.

L1-30e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 17 mars :

Metz - Bastia : 1-0

Lille - Marseille : 0-0



Samedi 18 mars :

Nantes - Nice : 1-1

Toulouse - Rennes : 0-0

Angers - Guingamp : 3-0

Bordeaux - Montpellier : 5-1

Nancy - Lorient : 2-3



Dimanche 19 mars :

Caen - Monaco

17h00 : Dijon - Saint-Étienne

21h00 : Paris - Lyon