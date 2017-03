publié le 19/03/2017 à 17:04

L'avant-dernière affiche de cette 30e journée de Ligue 1 oppose le Dijon FCO à l'AS Saint-Étienne (17h). Les Verts resteront, quoi qu'il arrive 7e à la fin de la rencontre puisque Bordeaux (6e et large vainqueur de Montpellier ce samedi) ont cinq longueurs d'avance. Pour DIjon, l'objectif maintien est bien plus urgent.



Classé 17e à égalité de points avec le barragiste AS Nancy Lorraine, Dijon va certainement se battre jusqu'à la fin de saison pour décrocher son maintien. Il ne lui reste que neuf matches pour cela et une victoire dès ce dimanche 19 mars leur offrirait un matelas de six points sur la zone rouge occupée par le SC Bastia et le FC Lorient (25 points).

Christophe Galtier peut enfin compter sur l'enchaînement des rencontres de son attaquant et buteur Robert Beric. Florentin Pogba est lui toujours indisponible tout comme Cédric Varrault, le seul absent de marque pour l'équipe de Côte d'Or.

Le direct :

1e - Début de la rencontre.



16h50 - Le onze de Dijon : Reynet (cap.) - Lang, Lotiès, Hadadi, Chafik - Lees-Melou, Balomont, Abeid, Sammaritano - Diony, Tavares.



16h45 - La composition de l'ASSE en déplacement à Dijon :



16h40 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live de la rencontre Dijon-ASSE.

L1-30e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 17 mars :

Metz - Bastia : 1-0

Lille - Marseille : 0-0



Samedi 18 mars :

Nantes - Nice : 1-1

Toulouse - Rennes : 0-0

Angers - Guingamp : 3-0

Bordeaux - Montpellier : 5-1

Nancy - Lorient : 2-3



Dimanche 19 mars :

Caen - Monaco : 0-3

Dijon - Saint-Étienne

21h00 : Paris - Lyon