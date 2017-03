publié le 16/03/2017 à 13:30

L'équipe de France de football effectue son retour sur le devant de l'actualité sportive jeudi 16 mars, quasiment quatre mois jour pour jour après sa dernière sortie, ponctuée par un match nul (0-0) sans saveur face à la Côte d'Ivoire en amical à Lens. Quatre jours plus tôt, les Bleus avaient assuré l'essentiel face à la Suède (2-1) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.



Cette campagne de Russie, qui s'achèvera le 10 octobre 2017, comporte encore six étapes. La première mène Didier Deschamps et ses hommes au Luxembourg, dans neuf jours, samedi 25 mars (20h45). La sélection du Duché pointe à la dernière place du groupe A de la zone Europe avec un point en quatre sorties, contre dix pour les Bleus (trois succès, un nul en Biélorussie). Suivra un match amical de prestige contre l'Espagne au Stade de France mardi 28 mars (21h).



Avant l'annonce officielle des 23 Français retenus pour ces deux rencontres, un nom revient dans toutes les bouches, celui de Kylian Mbappé. Encore très en vue la veille contre Manchester City en 8e de finale retour de Ligue des champions (3-1), l'attaquant de 18 ans à de grandes chances d'être appelé pour la première fois, quand bien même le sélectionneur a récemment assuré "ne pas vouloir brûler les étapes".

Deux autres Monégasques font figures de candidats à une première cape, Benjamin Mendy au poste de latéral gauche et Tiémoué Bakayako au milieu. Après ces deux rencontres, les Bleus ne reviendrons qu'en juin pour un match à enjeu en Suède puis un autre amical de prestige contre l'Angleterre.

13h52 - Dans l'impasse à Crystal Palace, Steve Mandanda pourrait être écarté.



13h49 - Le classement du groupe A de la zone Europe en vue du Mondial 2018 :



Classement : Pts J G N P bp bc dif

1. France 10 4 3 1 0 7 2 5

2. Pays-Bas 7 4 2 1 1 8 4 4

3. Suède 7 4 2 1 1 6 3 3

4. Bulgarie 6 4 2 0 2 6 10 -4

5. Biélorussie 2 4 0 2 2 2 6 -4

6. Luxembourg 1 4 0 1 3 5 9 -4



13h45 - Le calendrier complet des Bleus en 2017 :



Samedi 25 mars à Luxembourg (20h45) : Luxembourg - France (qualifications Mondial 2018)

Mardi 28 mars au Stade de France (21h00) : France - Espagne (amical)

Vendredi 9 juin (20h45) : Suède - France (qualifications Mondial 2018)

Mardi 13 juin au Stade de France : France - Angleterre (amical)

Jeudi 31 août (20h45) : France - Pays-Bas (qualifications Mondial 2018)

Dimanche 3 septembre (20h45) : France - Luxembourg (qualifications Mondial 2018)

Samedi 7 octobre (20h45) : Bulgarie - France (qualifications Mondial 2018)

Mardi 10 octobre (20h45) : France - Biélorussie (qualifications Mondial 2018)



13h42 - Selon notre sondage, 78% des Français ne souhaitent pas le retour de Benzema.



13h38 - Si Deschamps lui a ouvert la porte, Benzema ne devrait pas effectuer son retour cette fois-ci.



13h34 - Outre ceux Mbappé, Mendy et Bakayoko, les autres noms qui circulent et qui pourraient constituer des surprises sont ceux de Tolisso, N'Zonzi... et Valbuena, qui a reçu une préconvocation.



13h30 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre l'annonce de cette première liste de l'année 2017.

La dernière liste des Bleus :

Gardiens : Alphonse Aréola (finalement forfait et remplacé par Benoît Costil), Hugo Lloris, Steve Mandanda



Défenseurs : Sébastien Corchia, Lucas Digne, Laurent Koscielny, Layvin Kurzawa (finalement forfait et remplacé par Patrice Évra), Adil Rami, Djibril Sidibé, Samuel Umtiti (finalement forfait et remplacé par Eliaquim Mangala), Raphaël Varane



Milieux : N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Dimitri Payet, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko



Attaquants : Kingsley Coman (finalement forfait et remplacé par Thomas Lemar), Ousmane Dembélé, Nabil Fekir, Kévin Gameiro, Olivier Giroud, Antoine Griezmann