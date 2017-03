publié le 18/03/2017 à 16:45

Au bout des 90 minutes de la première affiche de ce samedi 18 mars (17h), on en saura un peu plus sur les ambitions niçoises. Non pas car les matches sont de plus en plus cruciaux, mais parce que pour la première fois, l'équipe de Lucien Favre va évoluer sans deux de ses hommes forts : Alassane Pléa et Wylan Cyprien.



Présent sur le podium du championnat de France depuis la 2e journée, l'OGCN réalise une saison 2016-2017 magnifique. Il devrait être classé dans le trio de tête en fin d'exercice (Lyon, 4e, est à 13 points) mais songe probablement aux deux premières places.

Des absences auxquelles s'ajoutent celles de Rémi Walter et Paul Baysse notamment. Nice a des ressources mentales et l'a prouvé en remontant deux buts de retard à Rennes et contre Caen (scores finaux 2-2). Évoluer sans son milieu polyvalent et décisif de 22 ans est une difficulté que Lucien Favre va expérimenter.



Les Canaris ne sont pas les plus costauds à domicile (seulement six victoires en 14 rencontres). Sergio Conceiçao doit se passer de Yacine Bammou et Felipe Pardo notamment. Mais sur ses six derniers matches, le FCN n'a perdu qu'une seule fois (4-0 à Monaco).

Le direct :

1e - Coup d'envoi de la rencontre.



16h55 - Le onze de l'OGC Nice :

Voici le 11 aligné par Lucien Favre pour affronter le @FCNantes. Issa Nissa ! ¿¿¿#FCNOGCN pic.twitter.com/0ax6FlYsGq — OGC Nice (@ogcnice) 18 mars 2017



16h50 - La composition nantaise :



16h30 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live de la rencontre entre Nantes et Nice.

L1-30e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 17 mars :

Metz - Bastia : 1-0

Lille - Marseille : 0-0



Samedi 18 mars :

Nantes - Nice

20h00 : Toulouse - Rennes

Angers - Guingamp

Bordeaux - Montpellier

Nancy - Lorient



Dimanche 19 mars :

15h00 : Caen - Monaco

17h00 : Dijon - Saint-Étienne

21h00 : Paris - Lyon