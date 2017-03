publié le 18/03/2017 à 19:55

Il ne reste que neuf journées de championnat jusque la fin de saison et les points, notamment en bas de classement, vont compter. Les oppositions directes sont de plus en plus déterminantes. Dans ce multiplex de la 30e journée de championnat de France de Ligue 1, Bordeaux reçoit Montpellier, Angers reçoit Guingamp et Rennes se déplace à Toulouse. Mais c'est surtout le Nancy-Lorient qui attire l'attention.



Cette affiche oppose le 18e du 20e et gare au vaincu. La rencontre se joue au stade Marcel-Picot, en Lorraine, et ce sont les Merlus qui ont davantage l'obligation de résultat. Le SC Bastia, 19e avec 25 points, n'est qu'à trois longueurs du FCL. Lorient n'est donc pas encore condamné mais le temps presse. En cas de contre-performance, il verrait son adversaire du soir, barragiste, filer à plus de neuf points.

Le direct de la soirée :

26e - Diego Rolan marque premier but de la soirée pour Bordeaux faec à Montpellier. Il dribble le gardien adverse avant de marquer dans le but vide.

1e - Début des quatre rencontres de la soirée.



19h45 - Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce live du multiplex de la 30e journée de Ligue 1.

L1-30e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 17 mars :

Metz - Bastia : 1-0

Lille - Marseille : 0-0



Samedi 18 mars :

Nantes - Nice : 1-1

Toulouse - Rennes

Angers - Guingamp

Bordeaux - Montpellier

Nancy - Lorient



Dimanche 19 mars :

15h00 : Caen - Monaco

17h00 : Dijon - Saint-Étienne

21h00 : Paris - Lyon