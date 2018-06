Mohamed Salah (ici le 19 juin 2018) et les Égyptiens s'arrêteront au 1er tour en Russie

et AFP

publié le 21/06/2018 à 14:22

Des années qu'ils en rêvent, des mois qu'ils la préparent mais déjà, après moins d'une semaine de compétition, la fin de l'aventure. Quatre nations dont deux des cinq africaines présentes au coup d'envoi de cette 21e Coupe du Monde de l'histoire, l'Égypte et le Maroc, sont assurés de plier bagage à la fin du 1er tour.



Les Pharaons se sont inclinés 1-0 face à l'Uruguay sans leur attaquant vedette Mohamed Salah lors de leur entrée en lice. Avec lui, ils ont ensuite sombré face à la Russie (3-1). La victoire de l'Uruguay le lendemain face à l'Arabie Saoudite (1-0) a fini d'enterrer leurs espoirs, tout en renvoyant aussi les Saoudiens à la maison. Égypte-Arabie Saoudite comptera "pour du beurre", pour tenter de sauver l'honneur.

Les Marocains ont, eux, manqué de réalisme dans le groupe B, à la fois contre l'Iran (0-1) puis face au Portugal de Cristiano Ronaldo (0-1). Les hommes de Hervé Renard tenteront de sortir la tête haute de leur dernier match, face à l'Espagne, en course pour les 8es avec le Portugal et l'Iran.



France et Croatie qualifiées

Dans le groupe C, la France est assurée de poursuivre l'aventure après sa victoire (1-0) face au Pérou, qui est lui éliminé. Les Bleus termineront 1ers devant s'ils ne perdent pas face au Danemark, mardi 26 juin (16h). L'Australie peut encore se qualifier en cas de succès face au Pérou couplé à une défaite des Danois.



Dans le groupe D, la Croatie est certaine de disputer les 8es de finale après sa démonstration contre l'Argentine, mais pas encore de terminer à la première place. Elle compte 6 points avant de défier l'Islande (1 point) mardi 26 juin (20h). Les Islandais se frottent d'abord au Nigeria (0 point) vendredi 22 juin (17h). L'Argentine compte 1 point.



Dans le groupe E, le Costa Rica a tenu le choc jusqu'à la 91e minute face au Brésil avant de céder dans les arrêts de jeu (2-0). Le quart de finaliste de 2014 et son gardien champion d'Europe avec le Real Madrid sont éliminés. Les Brésiliens restent en vie. Dans le groupe G, la Belgique est très bien partie avec 6 points en deux matches mais sa qualification n'est pas encore officielle. Les Tunisiens peuvent s'en sortir sur un miracle.

Les qualifiés et les éliminés :

Groupe A : Russie et Uruguay qualifiés, Égypte et Arabie Saoudite éliminées

Groupe B : Maroc éliminé

Groupe C : France qualifiée, Pérou éliminé

Groupe D : Croatie qualifiée

Groupe E : Costa Rica éliminé