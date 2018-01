2018 sera une bonne année sportive, estiment 87% des Français

publié le 07/01/2018 à 08:30

Entre Coupe du monde de football et Jeux olympiques d’hiver, les Français abordent l’année sportive avec envie et optimisme. Voici le principal enseignement du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama les mercredi 3 et jeudi 4 janvier auprès d'un échantillon de 1.006 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 605 amateurs de sport.





L’année sportive 2018 s’ouvre avec pour horizon de nombreux événements sportifs de premier plan dont certains qui n’ont lieu que tous les quatre ans. La rareté ferait-elle l’intérêt ? Les deux événements sportifs les plus attendus par les Français sont en tout cas deux

compétitions quadriennales.

La Coupe du monde de foot et les JO d’hiver événements les plus attendus

Le Mondial de foot en Russie (14 juin-15 juillet) arrive en tête du classement. Evénement le plus attendu de l’année par 30% des Français et 38% des amateurs de sport, la compétition la plus suivie au monde devance les Jeux olympiques d’hiver (23 et 24%) de Pyeongchang (Corée du Sud), qui se dérouleront essentiellement la nuit heure française.

Avec 15% des citations chez les Français et 12% chez les amateurs de sport, le Tour de France parvient à se hisser sur le podium et est le premier événement organisé chaque année du classement. En dépit des mauvais résultats du XV de France, le tournoi des VI Nations est attendu par 10% des Français, juste devant Roland Garros (7%). La Route du Rhum (5%) et l’Euro de handball (4%) arrivent en queue de classement.

87% des Français pronostiquent une bonne année

L’année 2017 a été ponctuée de belles performances pour le sport français. Entre le 6ème titre de champions du monde des handballeurs, la Coupe Davis des tennismen, le 10ème titre de champion du monde de Teddy Riner, les titres mondiaux de Pierre-Ambroise Bosse, Kevin Mayer et Yohan Diniz en athlétisme ou encore le tout récent record du tour du monde à la voile de François Gabart, les sportifs tricolores ont brillé sur la scène internationale.



2018 sera-t-elle aussi belle ? Les Français sont optimistes. 87% d’entre eux et même 94% des amateurs de sport pronostiquent une bonne année pour le sport français. Le champ des possibles est vaste, à commencer par les JO d’hiver dès le mois de février durant lesquels les sportifs français devraient briller.



En cyclisme, les récents déboires de Chris Froome pourraient bien laisser la place à Romain Bardet pour qu’un Français remporte enfin un Tour plus de trente ans après Bernard Hinault. Surtout, l’équipe de France de football abordera la Coupe du monde parmi les favoris pour, pourquoi pas, rapporter un deuxième trophée vingt ans après 1998.

Martin Fourcade devant Antoine Griezmann et Kylian Mbappé

Cohérents avec les événements qu’ils attendent le plus, les Français placent un biathlète et deux footballeurs sur le podium des personnalités sportives françaises de l’année à venir. Martin Fourcade arrive en effet en tête des pronostics avec 21% des citations. Triple médaillé à Sotchi il y a quatre ans, le biathlète français cherchera à faire encore mieux en Corée du Sud. S’il y parvient, nul doute qu’il fera partie des principales personnalités sportives de l’année.



Mais si l’équipe de France remporte la Coupe du Monde, Antoine Griezmann (16%), Kylian Mbappé (14%) voire même Didier Deschamps (10%) pourraient bien le devancer. François Gabart, qui pourrait ajouter une ligne à son palmarès déjà impressionnant pour son âge, aura ses chances selon les Français (13%).



Du côté des amateurs de sport, le classement est quasiment identique si ce n’est Kylian Mbappé (17%) devant Antoine Griezmann (15%) pour compléter le podium là encore dominé par Martin Fourcade (25%).

