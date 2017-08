publié le 13/08/2017 à 12:23

"Chaque année, maintenant, je la prends comme elle vient". Yohann Diniz était arrivé à Londres sans pression. Formule gagnante pour le célèbre facteur, qui décroche le titre de champion du monde du 50 kilomètres marche ce dimanche 13 août, pour la dernière journée des Mondiaux d'athlétisme accueillis à Londres. Triple champion d'Europe, il améliore, avec un temps de 3h33min11sec, le record des championnats du monde, sans pour autant effacer son record du monde établi en 2014.



Troisième médaille d'or pour la France lors de cette compétition après celles décrochées par Pierre-Ambroise Bosse et Kévin Mayer, Yohann Diniz, 39 ans, est arrivé avec près de 6 minutes d'avance sur ses adversaires. Derrière lui, les Japonais Hirooki Arai, en argent, et Kai Kobayashi, en bronze, ferment le podium d'une course sans le champion olympique, le Slovaque Matej Toth, suspendu provisoirement car suspecté de dopage.

Toujours à 38 secondes de son record mondial

Après sa défaillance à Rio un an plus tôt et les terribles images auxquelles cette contre-performance fut associée, Yohann Diniz a été impressionnant sur le goudron londonien. Irrésistible même alors qu'il a signé la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps. Le marcheur s'est imposé pour s'offrir son premier titre mondial lors de cette compétition alors qu'il avait été vice-champion du monde en 2007, à Osaka. Yohann Diniz reste à 38 secondes de son record du monde qui date des championnats d'Europe à Zurich, en 2014.

"J'aborde ce 50 km dans un état différent car je n'ai pas fait de 50 km (depuis Rio). Je suis affûté. Je suis vraiment en forme. Je n'ai pas rattrapé le temps perdu mais j'ai travaillé autrement et je suis prêt à en découdre", avait prévenu Yohann Diniz avant la course.