publié le 01/12/2017 à 14:00

Qui seront les trois adversaires de l'équipe de France lors de la phase de groupes de la prochaine Coupe du Monde en Russie (14 juin-15 juillet 2018) ? Têtes de série avec le pays hôte, l'Allemagne, le Brésil, le Portugal, l'Argentine, la Belgique et la Pologne, les Bleus hériteront-ils de l'Espagne, nation à éviter du 2e des quatre chapeaux ? Voici les principales interrogations de ce vendredi 1er décembre.



À 195 jours du premier match de la compétition, le tirage au sort de la phase finale se déroule à Moscou. La cérémonie doit débuter à 16h (heure française). Principale modalité de ce tirage : il ne peut pas y avoir deux nations de la même zone géographique dans un même groupe, sauf pour les européennes, qui seront deux dans six des huit poules.

Dans le pire des cas, la France pourrait hériter d'un groupe composé de l'Espagne, du Sénégal et de la Corée du Sud. Un groupe avec l'Uruguay de Luis Suarez et Edinson Cavani, la Suède et le Maroc d'Hervé Renard, serait aussi salé. Dans le meilleur des cas, la France pourrait affronter le Pérou, le Costa Rica et l'Arabie saoudite.

Le film de la journée :

14h17 - Le président de la FF Noël Le Graêt était l'invité de Marc-Olivier Fogiel à la veille de ce tirage. Les adversaires qu'il soiuhaite éviter, son ambition pour les Bleus, les cas Karim benzema et Éric Cantona... Retrouvez ses réponses.

14h00 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour vivre ce grand moment à 195 jours du début de la compétition.