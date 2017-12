et La rédaction numérique de RTL

13/12/2017

Chris Froome risque d'être déchu de sa première Vuelta. Le coureur britannique de l'équipe Sky a fait l'objet d'un contrôle antidopage "anormal" sur l'édition 2017 du Tour d'Espagne qu'il a remporté juste après le Tour de France disputé en juillet dernier. Il s'agissait d'ailleurs d'un doublé inédit depuis 1978.



Selon les révélations du Monde et du Guardian, confirmées mercredi 13 décembre par Union cycliste internationale, c'est un contrôle urinaire daté du 7 septembre qui est en cause. Il a été réalisé lors de la 18e étape. Le produit incriminé est le salbutamol, une substance que l'on retrouve notamment dans la Ventoline, médicament utilisé contre l'asthme.

Prendre ce produit est autorisé par le règlement de l'Agence mondiale antidopage et ne nécessite plus d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT) depuis 2010. Problème : la concentration de salbutamol retrouvée est deux fois plus élevée que la dose autorisée.

Avertissement ou suspension ?

L'UCI a donc ouvert une procédure, qui diffère de celle engagée pour un "contrôle positif". L'instance dirigeante a commencé à demander des explications au coureur britannique traité pour de l'asthme depuis plusieurs années et qui ne l'a jamais caché.



La sanction pourrait aller d'un simple avertissement à une suspension. Il pourrait perdre son titre sur le Tour d'Espagne, en cas de confirmation. La Sky travaille sur le dossier depuis plusieurs semaines avec les avocats du quadruple vainqueur du Tour de France, prévenus fin septembre de ce résultat anormal.