publié le 26/11/2017 à 13:20

La France n'est plus qu'à un point de reconquérir la Coupe Davis, 16 ans après son neuvième et dernier sacre, en Australie, après le succès de Pierre-Hugues Herbert et Richard Gasquet lors du double de la finale face à la Belgique, samedi 25 novembre, dans l'ambiance bouillonnante du stade Pierre-Mauroy.



Jo-Wilfried Tsonga peut sceller la délivrance face au leader belge David Goffin, pour soulever enfin ce grand trophée qui lui manque ainsi qu'à ses camarades. Solide contre le numéro 2 belge, Steve Darcis, pour ramener les Bleus à 1-1, le Français, 15e mondial, mène 4-2 dans ses confrontations avec l'homme en forme de cette fin de saison, 7e au classement ATP.

Le capitaine Yannick Noah dispose de deux options en cas de cinquième et dernier match si Tsonga perd : Lucas Pouille (18e mondial) ou Richard Gasquet (31e) pour faire face à Steve Darcis (76e), réputé pour son efficacité dans ce type de rencontres (5 victoires en autant de matches).

Le film de la journée :

14h08 - Le Français toujours aussi solide sur ses mises en jeu : 4-3.



14h00 - Nouveau jeu blanc pour Tsonga, qui repasse en tête. 3 jeux à 2 dans ce 1er set.



13h54 - Tsonga reste devant : 2-1.



13h51 - Goffin écarte une balle de break et finit par remporter sa mise en jeu. 1-1.



13h43 - Pas de soucis pour le Français sur ce 1er jeu : 1-0.



13h40 - C'est parti pour ce 4e match de la finale, Tsonga est au service. Il remporte le premier point avec un ace à 222 km/h.



13h34 - L'échauffement a débuté entre Tsonga et Goffin.



13h28 - Les deux équipes sont sur le court du stade Pierre-Mauroy. Place aux hymnes, en commençant par le Belge.



13h20 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce grand dimanche de tennis.

Coupe Davis 2017 : le tableau Crédit : Vincent LEFAI, Sabrina BLANCHARD / AFP

Coupe Davis : les 10 derniers vainqueurs Crédit : Vincent LEFAI, Sophie RAMIS / AFP