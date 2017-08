Mondiaux d’athlétisme : Une Marseillaise en l'honneur de Kevin Mayer et l'émotion qui va avec !

publié le 13/08/2017 à 03:01

Après avoir réussi un saut prodigieux à 5,10 mètres sur son dernier essai, Kevin Meyer savait que la médaille d’or du décathlon lui tendait les bras samedi 12 août aux Championnats du monde d'athlétisme à Londres. À l’issue des épreuves, le vice-champion olympique confie qu’il ne réalise pas encore ce qui lui arrive, fait avant tout part de son soulagement : “Je suis encore plus soulagé d'avoir fini que d'être en or !".



Il faudra attendre une petite heure pour que le Français se laisse submerger par l’émotion au moment de recevoir sa médaille. Sur le podium, aux côtés des Allemands Rico Freimuth (argent) et Kai Kazmirek (bronze), le Français s’est montré ému aux larmes lorsque la Marseillaise a retenti dans le Stade olympique de Londres..

Favori de l'épreuve après la retraite de l'Américain Ashton Eaton, double champion olympique (2012 et 2016) et recordman du monde (9.045 points), Kevin Mayer a décroché le deuxième titre des Bleus lors de ces Mondiaux 2017 après le sacre de Pierre-Ambroise Bosse sur 800 mètres mardi. C'est la première fois que la France décroche deux titres individuels au cours d'une même édition des Mondiaux d'athlétisme.