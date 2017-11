publié le 11/11/2017 à 19:20

Phénoménal. Teddy Riner (28 ans) a remporté samedi 11 novembre son dixième titre mondial à Marrakech. Il a glané par la même occasion son 144e succès, le premier en toutes catégories depuis 2008. Il a dominé en finale le belge Toma Nikiforov.



Un combat qui était pourtant loin d'être gagné contre un judoka issu des catégories de moins de cent kilos. C'est près de quarante kilos qui différenciaient les deux combattants. Cela s'est fait sentir, tant l'écart de puissance était grand entre les deux judokas, avec un waza-ari au bout de trente secondes de combat qui a fait croire à une victoire ultra-rapide. Un deuxième waza-ari a confirmé sa nette domination.

Il avait auparavant dû s'employer face au Kirghiz Iouri Krakovetskii puis le Géorgien Tushishvili et le Tunisien Faiçal Jaballah. Il a dû s'employer à partir des quarts de finale face au Mongol Battulga, une pénalité à deux. La demi-finale s'est d'ailleurs déroulée au Golden score, remportée par waza-ari.



En atteignant la symbolique "decima" (huit titres en +100 kg, deux en toutes catégories), Riner imprime encore un peu plus son empreinte dans l'histoire du judo, et dans celle du sport en général.