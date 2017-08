publié le 08/08/2017 à 18:35

La France est toujours à la conquête d'une première médaille dans ses championnats du monde d'athlétisme (5 -13 août). Après la sixième place de Jimmy Vicaut sur 100 mètres ou encore la quatrième place de Garfield Darien sur 110 mètres haies... Le compteur tricolore va-t-il être débloqué ce mardi 8 août ? Le rêve est permis alors que quatre Français sont en finale dans trois disciplines différentes.



Le premier Français à entrer dans l'arène sera Renaud Lavillenie. Le perchiste tentera, à partir de 20h35, de décrocher le seul titre qui manque à son riche palmarès, malgré quatre podiums en 2009, 2011, 2013 et 2015. Dans un stade qui l'a vu devenir champion olympique en 2012, Renaud Lavillenie peut-il enfin devenir champion du monde en plein air ? Il faudra pour cela écarter certains poids lourds parmi lesquels l'Américain Sam Kendricks, véritable favori lors de ces Mondiaux 2017.

Les Bleus pourraient aussi briller sur 3.000 mètres steeple alors que deux Français se sont qualifiés en finale : Mahiedine Mekhissi et Yoann Kowal. Les deux hommes, déjà en finale des derniers Jeux Olympiques de Rio, avaient respectivement terminé à la troisième et cinquième place. De quoi rêver ce mardi 8 août alors que Mahiedine Mekhissi est déjà monté à deux reprises sur un podium mondial.



Quelques minutes plus tard, à 22h35, Pierre-Ambroise Bosse tentera lui aussi de se démarquer en finale du 800 mètres avant le grand événement de la soirée avec la finale du 400 mètres.

18h35 - Dans les grands rendez-vous de cette soirée, voici les horaires :

- Finale de la perche (H), à partir de 20h35

- Finale du 3.000 mètres steeple (H), à partir de 22h10

- Finale du 800 mètres (H), à partir de 22h35

- Finale du 400 mètres (H), à partir de 22h50



18h30 - Bonjour et bienvenue sur RTL.fr pour suivre en direct cette nouvelle journée des mondiaux d'athlétisme.