publié le 29/12/2017 à 18:06

Les tennismen Roger Federer et Rafael Nadal ont été sacrés "champions des champions" de l'année par le journal L'Équipe. L'Espagnol et le Suisse sont amis dans la vie et rivaux sur les courts. Ils sont "inséparables", écrit le journal. Voilà pourquoi ils sont récompensés en même temps, pour leurs 13 titres à eux-deux cette année.



À cette occasion, Roger Federer a accordé une interview exclusive à RTL. Il vient de prendre des vacances, il est reposé et s'apprête à reprendre la saison pour l'Open d'Australie. "Je suis content de revenir. J'ai des attentes encore plus hautes pour cette saison" confie le Suisse qui revient de deux semaines de vacances.



"Je vais essayer de prendre les éléments qui m'ont aider l'an dernier. Le calme et un 'feeling relax', c'est facile à dire mais difficile à faire" affirme-t-il, avant de concéder qu'il sera "difficile de défendre tous ses titres remportés en 2017". Il a notamment remporté deux Grands Chelems, l'Open d'Australie et Wimbledon. "Cela va surtout dépendre du retour de mes concurrents".

Roger Federer, qui entame sa 21ème année à l'ATP, déclare que pour lui 'il est important de se concentrer sur soi, surtout à 36 ans". "C'est difficile d'envisager de gagner tous les titres comme quand j'avais 28 ans". Pour "garder la santé", le champion doit gérer sa programmation des tournois, "c'est ça qui va me permettre de rester sur le circuit longtemps si je le souhaite".

Concernant sa potentielle participation à Roland-Garros, il confie que c'est en discussion avec ses entraîneurs. "On est en train de discuter parce que c'est la décision la plus importante de la saison". En 2017, il avait déclaré forfait pour se concentrer sur Wimbledon.