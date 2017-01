MINUTE PAR MINUTE - C'est le Jour-J ! L'équipe de France de handball joue la finale de sa compétition face à la Norvège (17h30). Ils peuvent y décrocher un sixième titre mondial.

Crédit : FRANCK FIFE / AFP Luc Abalo face à la Slovénie en demie-finale du Mondial 2017 le jeudi 26 janvier

par Luca Dangréaux publié le 29/01/2017 à 16:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Daniel Narcisse et Thierry Omeyer peuvent rééditer la performance, seize ans après. En 2001 les "Costauds", emmenés pas Jackson Richardson, avaient déjà soulevé le titre de champion du monde de handball au Palais-Omnisports de Paris-Bercy. C'était le deuxième de l'équipe de France de handball. Le gardien (40 ans) et l'arrière gauche (37 ans) peuvent remporter, ce dimanche 29 janvier 2017 face à la Norvège, le sixième titre mondial de l'histoire du handball français.



Depuis les "Costauds" sont devenus "Experts" et ont écrit une des plus belles pages du sport collectif français. Deux titres olympiques, trois titres mondiaux, trois championnats d'Europe et un groupe considéré comme le plus fort de l'histoire de ce sport.



Omeyer et Narcisse donc, mais aussi Nicolas Karabatic, Michaël Guigou et Luc Abalo peuvent mettre un point d'honneur à une carrière internationale exceptionnelle. Mais une victoire dans ce Mondial français marquerait également l'avènement d'une nouvelle génération bourré de talent. Nedim Rémili, Kentin Mahé, Ludovic Fabregas et Valentin Porte ont prouvé que les successeurs des "Experts" sont déjà tout trouvés.

Le direct de la finale :

16h55 - La Norvège va disputer sa première finale d'un Mondial de handball. Les Bleus sont grands favoris.



16h30 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre cette finale des Mondiaux 2017 de handball. L'équipe de France affronte à la Norvège à partir de 17h30.