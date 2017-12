Tour du monde en solitaire : François Gabart pulvérise le record en 42 jours

publié le 17/12/2017 à 03:11

C’est un exploit phénoménal que vient de réaliser François Gabart. Ce dimanche 17 décembre a 2h45 (heure française), le skipper a franchi au large de Ouessant la ligne d’arrivée de son tour du Monde en solitaire en 42 jours 16 heures 40 minutes 35 secondes, soit 6 jours et 10 h de mieux que le précédent record.



Parti le 4 novembre dernier, le skipper âgé de 34 ans a pulvérisé le record établi, le 26 décembre 2016 par Thomas Coville qui avait sur son trimaran Sodebo Ultim mis 49 j 03 h 04 min 28 s pour faire le tour du monde.

François Gabart est désormais attendu dimanche en fin de matinée à Brest où des centaines de personnes devraient l’accueillir lors de son passage dans le goulet et au ponton d’amarrage du quai Malbert.

Le skipper originaire de Charente est certainement le marin le plus doué de sa génération. Vainqueur de la 7e édition du Vendée Globe dès sa première participation en 2012-2013, il compte également à son palmarès la Route du Rhum 2014 en Imoca, la Transat Jacques Vabre 2015, la Transat anglaise 2016 et la course "The Bridge" entre Saint-Nazaire et New-York en juillet dernier.

Tour du monde solitaire: Gabart dynamite le record en 42 jours