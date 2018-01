publié le 01/01/2018 à 08:05

Les mateurs le savent : qui dit année paire dit retour d'une grande compétition de football au début de l'été et des Jeux Olympiques. En 2018, ce seront ceux d'hiver. Quatre ans après ceux de Sotchi, en Russie, ils se dérouleront en Corée du Sud, qui avait déjà reçu les JO d'été en 1988 à Séoul. La ville retenue est Pyeongchang, lieu du plus célèbre centre de sports d'hiver du pays, préférée à Munich et Annecy en juillet 2011.



102 épreuves seront au programme dans 15 disciplines de 7 sports olympiques, du vendredi 9 au dimanche 25 février. Il y a quatre ans, la France avait empoché 15 médailles (4 en or, 4 en argent, 7 en bronze). Le biathlète Martin Fourcade était monté sur la plus haute marche du podium à deux reprises, imité par Pierre Vaultier en snowboard cross et Jean-Frédéric Chapuis en ski acrobatique.

Martin Fourcade s'essaie au rôle de porte-drapeau le 4 octobre 2017 Crédit : FRANCK FIFE / AFP

Conduite par Martin Fourcade, qui succède à Jason Lamy-Chapuis en tant que porte-drapeau, la délégation française comptera bien sûr sa tête d'affiche pour conquérir de nouvelles médailles. Les autres prétendants se nomment notamment Justine Braisaz (biathlon), Tessa Worley, Alexis Pinturault (ski alpin), Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (danse sur glace), Tess Ledeux (ski slopestyle), Pierre Vaultier pour le doublé.

La Russie centre du monde du 14 juin au 15 juillet

La Russie avait obtenu l'organisation des JO d'hiver pour la première fois de son histoire il y a quatre ans (34 ans après ceux d'été de Moscou). Du 14 juin au 15 juillet prochain, elle sera sous le feu des projecteurs avec la première Coupe du monde de football, le plus grand événement sportif planétaire, disputée sur son sol.



La pays hôte lancera le 21e Mondial le vendredi 14 juin à 17h heure française face à l'Arabie Saoudite à Moscou, avant de se mesurer à l'Uruguay et l'Égypte. L'équipe de France entrera dans la compétition le samedi 16 juin (12h) contre l'Australie. Autres adversaires des Bleus au premier tour, le Pérou le jeudi 21 juin (14h) et le Danemark le mardi 26 juin (16h).



Huit nations ont inscrit leur nom au palmarès depuis 1930 : l'Uruguay et l'Argentine à deux reprises, l'Italie et l'Allemagne quatre fois, l'Espagne, l'Angleterre et la France, ces deux dernières à domicile. En 2022, le tournoi se déroulera au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre. En 2020, l'Euro aura lieu du 12 juin au 12 juillet dans 12 villes à travers tout le continent.

La finale de la Coupe de France un mardi

Avant de s'envoler pour la Russie, les Bleus disputeront cinq matches amicaux, contre la Colombie le vendredi 23 mars (21h), en Russie le mardi 27 mars (17h50), contre l'Irlande le lundi 28 mai (21h), l'Italie le vendredi 1er juin (21h) et les États-Unis le samedi 9 juin (21h). La liste des 23 joueurs retenus pourrait tomber le jeudi 10 mai.



La 38e et dernière journée de Ligue 1 est prévue le samedi 19 mai, une semaine avant la finale de la Ligue des champions à Kiev. Autres grandes dates à noter concernant le football de clubs : Lyon-PSG le 21 janvier, Marseille-Monaco le 28 janvier, Monaco-Lyon le 4 février, PSG-OM le 25 février et OM-OL le 18 mars en L1 ; Real-PSG le 14 février et PSG-Real le 6 mars sur la scène européenne ; finale de l'Europa League le 16 mai à Lyon, de la Coupe de la Ligue le 31 mars, de la Coupe de France le 8 mai, un mardi.

Handball, Roland-Garros, Tour de France, VI Nations...

Comme souvent, l'année débutera avec du handball masculin et un Euro en Croatie du 12 au 28 janvier. Récemment sacrées championnes du monde, les Bleues reviendront en fin d'année, du 29 novembre au 16 décembre, pour un championnat d'Europe à domicile.



Elle aussi sacrée en 2017, l'équipe de France de Coupe Davis entamera la défense du Saladier d'Argent face aux Pays-Bas du 2 au 4 février à Albertville. Premier tournoi du Grand Chelem de la saison de tennis, l'Open d'Australie se jouera du 15 au 28 janvier. Roland-Garros est prévu du 27 mai au 10 juin.



En cyclisme, Paris-Roubaix est programmé le 8 avril. Le 105e Tour de France s'élancera de Noirmoutier le 7 juillet et s'achèvera le 29 juillet, bien sûr sur les Champs-Élysées. La saison de Formule 1 débutera comme le veut la tradition en Australie, le 25 mars. Le GP de Monaco est fixé au 27 mai, le GP de France, de retour au calendrier, le 24 juin.



En rugby, un an avant la Coupe du monde au Japon, le XV de France tentera de se refaire une santé lors du Tournoi des VI Nations. Au programme, les réceptions de l'Irlande le 3 février, de l'Italie le 23 février, de l'Angleterre le 10 mars, des déplacements en Écosse le 11 février et au Pays de Galles le 17 mars.



Les amateurs d'athlétisme auront droit à cinq jours de compétitions au début du mois d'août, du 7 au 12 avec des championnats d'Europe à Berlin. En natation, la France tentera de relever la tête lors des championnats du monde (petit bassin) en Chine (Hangzhou) du 3 au 8 décembre.