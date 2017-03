publié le 07/03/2017 à 07:10

Vous commenciez tout juste à sortir la tête de l'eau. Après une rupture difficile et vos efforts pour essayer de vous en remettre, une perspective de réconciliation pointe le bout de son nez. Il/elle vous a envoyé un message nostalgique lourd de sens, vous vous êtes résolue à l'appeler et il/elle vous a semblé particulièrement avenant(e)... Et si cette séparation n'avait été qu'une triste parenthèse dans une histoire vouée à se développer ?



Il n'y a pas de règles en amour. Rien ne peut être anticipé et aucune vérité générale ne peut vous guider dans vos décisions. Le seul mentor sur lequel vous pouvez compter est votre instinct. En outre, si vous êtes absolument certaine que cette rupture n'était qu'un instant d'égarement pour vous deux, foncez. Mais si le doute s'est instillé en vous, si vous craignez de faire machine arrière par simple peur de l'inconnu et si vous sentez que vous allez faire une bêtise, voici quatre raisons de ne pas vous remettre avec votre ex.

1. Les problèmes seront toujours les mêmes

Les soucis que vous aviez avec votre ex vous semblent probablement bien anecdotiques, maintenant que vous êtes seule et qu'il/elle vous manque. Pourtant, quels que soient les dysfonctionnements qui ont mené à votre séparation, ceux-ci n'avaient rien de fictifs. Peut-être est-ce lui/elle qui a fauté. Peut-être est-ce vous qui vous êtes permis une incartade. Ou bien peut-être qu'aucun(e) d'entre vous n'avait de reproche concret à se faire. Toujours est-il que vous vous faisiez du mal, vous ne vous supportiez plus et vous avez eu besoin de vous défaire l'un de l'autre.

Tous ces problèmes finiront tôt ou tard par refaire surface. Peut-être que l'ivresse des retrouvailles vous fera oublier ces différends et que vous aurez droit à une nouvelle lune de miel. Mais vous êtes les mêmes personnes et vous vous mènerez aux mêmes tracas. Vous pouvez vous dire que vous réussirez à trouver un terrain d'entente en travaillant chacun(e) sur vous-même. Mais si vous avez pris une décision aussi extrême que de vous séparer, c'est qu'a priori vous avez déjà essayé.

2. Vous ne faites que retarder la rupture

Si vos problèmes sont condamnés à se manifester de nouveau, une nouvelle séparation est, elle aussi, à prévoir. Vous risquez de passer par les mêmes affres, d'être en proie aux mêmes doutes et, surtout, d'être victime du même désespoir que celui que vous avez déjà ressenti.



Cette relation devient une bombe à retardement. Vos rapports ont peut-être l'air de se stabiliser fébrilement, le sexe est aussi satisfaisant qu'avant mais elle explosera comme elle a déjà explosé et vous vous exposez à une double déception. Non seulement vous serez aussi triste que la première fois, mais en plus vous ne pourrez pas faire taire cette petite voix dans votre tête qui vous soufflera : "Tu le savais, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même."

3. Vos ami(e)s vont se lasser

"Tout ça pour ça ?" C'est probablement ce que vos ami(e)s risquent de se dire en apprenant que vous vous donnez une seconde chance. Ces ami(e)s qui vous ont écoutée et soutenue, qui vous ont encouragée à vous remettre en selle et qui ont passé des heures à vous faire la liste de tous les défauts de votre ex seront sûrement un peu circonspects lorsqu'il vous verront de nouveau à son bras.



Il est évident que le regard de vos proches n'a aucune place à avoir dans vos décisions. Le choix de vous remettre avec lui/elle n'appartient qu'à vous et le qu'en dira-t-on ne doit pas entrer en ligne de compte. Mais lorsque la nouvelle rupture surviendra, vos potes n'auront plus la même inspiration. Tout aura été déjà vécu, déjà dit et déjà analysé. Vous risquez de vous sentir encore plus seule que la première fois. Tout ce que l'on pourra vous dire de nouveau, ce sera : "En même temps, tu pouvais t'y attendre...". Merci, mais ça vous le saviez déjà.

4. La nouveauté vous tend les bras

Deux choix s'offrent à vous : retourner vers une ancienne relation, dysfonctionnelle mais rassurante, ou bien faire un saut dans l'inconnu, terrifiant mais excitant. Pourquoi vous brider en vous enfermant dans un couple voué à l'échec quand de nouvelles découvertes vous attendent ?



Affronter la vie sans allié fait peur. Mais retourner vers un(e) ex pour ne pas faire face à la réalité, c'est perdre du temps. Alors que votre ancienne, avec tout le drame qu'il/elle vous a fait connaître, vous envoie de nouveau un texto, un(e) inconnu(e) mignon(ne) qui vous a fait rire en trois messages sur Tinder vous propose d'aller au cinéma. Qu'est-ce qui vous semble le plus prometteur ?