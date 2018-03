publié le 30/11/2016 à 14:00

"On reste amis" est la phrase post-rupture la plus énervante qui existe. Pourtant... Rester amis n'est pas toujours impossible, notamment si vous avez toujours été amis avant de vous mettre en couple. Votre moitié et vous, c'est fini, mais est-ce une raison pour ne plus jamais vous voir ? Quand on a vécu des années aux côtés d'une personne qui nous connaissait déjà en tant qu'amie - avant de nous découvrir en tant que petite amie - il est difficile de faire une croix dessus.





C'est sans doute l'une des personnes qui vous connait le mieux sur terre. C'est pourquoi, en gérant bien la situation, l'amitié peut gagner le combat contre la haine, la vengeance, la culpabilité ou la rancœur. Il suffit de ne pas être trop pressée, ni de se mentir à soi-même. Et surtout, il faut éviter à tout prix de faire souffrir qui que ce soit. C'est l'avis du docteur Charlotte Tourmente, psycho-sexologue sur le site Allodocteurs.fr. Jointe par Girls, elle explique que "c'est tout à fait possible de rester amis avec un ex, à condition que les deux s'en sentent capables".

Prendre le temps de faire son deuil

La première chose, donc, c'est de ne pas être pressée. Pour reconstruire une relation, il faut le faire solidement. Afin d'y arriver, les bases sont essentielles. Pour ne pas se précipiter et bâtir une relation bancale sur des fondations en paille, il faut prendre le temps d'effacer les sentiments amoureux que l'on avait pour l'autre, et inversement. "Il faut sans doute respecter une période de transition, de sas de décompression, où l'on se voit moins (voire pas), où l'on communique moins, confirme Charlotte Tourmente. C'est une période où l'on prend conscience de la rupture et de l'absence de l'autre qui permet de réaliser concrètement que l'on est vraiment séparés".



Si c'est vous qui n'aviez plus envie, attendez que l'autre soit prêt(e) à vous revoir, sans pincement. Cela peut vraiment prendre un peu, voire beaucoup de temps. De quelques semaines (grand minimum) à plusieurs mois, voire années... C'est pourquoi, si vous tenez vraiment à cette amitié, il va falloir s'armer de patience, et surtout garder à l'esprit que, si c'est difficile sur le coup, c'est un mal pour un bien.



Évitez alors au maximum tout contact pendant la période nécessaire. Une simple soirée trop arrosée qui finit sous les draps peut remettre tous les compteurs à zéro, voire, au bout de plusieurs erreurs, annuler toute possibilité de renouer une amitié. Le respect de l'autre et de soi est en effet crucial entre deux personnes qui se disent amis. Coucher avec l'autre tout en sachant que vous ferez du mal à l'un des deux, c'est déjà un manque de respect. Pour vous, et pour la personne en face.

Être complètement honnête avec soi-même

Pendant cette période, pour vous aider à tenir, souvenez-vous de cette époque où vous n'étiez pas encore tombé(e)s sous le charme l'un(e) de l'autre. Cette époque où votre désormais ex était un(e) ami(e) essentiel(le) dans votre vie de tous les jours et à quel point ce soutien quotidien vous manque. Il faut que vous soyez complètement honnête avec vous-mêmes : c'est l'amitié qui vous intéresse, rien d'autre. "Il faut que la situation soit claire de part et d'autre, si l'un est encore amoureux et espère récupérer son ex ainsi, cela ne fonctionnera pas", prévient la professionnelle.



Si vous vous voilez la face en vous persuadant vouloir être amis alors qu'en réalité vous espérez secrètement que cette relation re-basculera vers des sentiments amoureux, c'est peine perdue. Il faut absolument vous poser les bonnes questions et y répondre avec honnêteté. "La communication semble importante, insiste la psycho-sexologue, déjà pour savoir si l'amitié est possible, ensuite pour l’entretenir et faire en sorte que cela fonctionne".



Pour en être sûre, n'hésitez pas à essayer de sortir avec d'autres. Prenez le temps de savoir si vous pensez toujours à votre ex pendant ce temps. Vous pouvez aussi vous imaginer votre ex avec quelqu'un d'autre. Si la vision est insupportable, c'est sans doute trop tôt. Après, rien de plus naturel qu'une pointe de jalousie envers la personne qui vous a remplacée, même s'il va falloir être "capable un jour ou l'autre d'entendre que son ex a une nouvelle histoire sérieuse", ajoute Charlotte Tourmente.

Se revoir doucement, sans faux pas

Une fois que vous vous êtes assurée de vos sentiments et des siens, tout est dans le timing. Il ne faut vraiment pas vous précipiter, au risque de tout gâcher. "Cette amitié, certes particulière, n'est possible que s'il n'y a pas de grand grief contre l'autre et elle peut être compliquée lorsque la rupture a été décidée par une seule personne et subie par l'autre", explique encore la psycho-sexologue.



Une fois que vous vous savez prêts pour vous revoir, en toute amitié, attention aux faux pas. "Je crois que chacun doit connaître ses limites s'il veut rester ami avec son ex, explique Charlotte Tourmente. Par exemple, ne pas faire l'amour avec (pour ne pas tout mélanger et risque de retomber dans l'envie d'être en couple), ou alors de ne pas parler de sa vie sentimentale ou sexuelle."



Si vous voyez que ça coince décidément, que rien ne marche et qu'il reste toujours des sentiments douloureux pour l'un ou l'autre, il faut aussi savoir abandonner et passer à autre chose. "Il y aura inévitablement un vide, des moments très difficiles mais il faut accepter de passer par cette phase, sans se laisser happer par elle", conseille-t-elle sans "jouer la Bridget Jones trop longtemps. L'acceptation sera progressive et je crois en la vertu du temps."