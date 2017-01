Sexter, c'est tromper ? Les mecs répondent

publié le 26/01/2017 à 14:05

Du virement bancaire à l'inscription à l'université, en passant par les rencontres amoureuses ou l'échange de petits plats maison, tout passe désormais par l'écran d'un ordinateur ou d'un smartphone. Évidemment, les relations amoureuses ne sont pas en reste. Et lorsque deux amants se retrouvent temporairement séparés, le téléphone portable peut être un allié très précieux. Pour maintenir le contact, évidemment, mais aussi entretenir le désir sexuel.



Photographies explicites, échanges de longs textos non moins graphiques et suggestions excitantes : le sexting, savant mélange de sex et text, n'a plus rien d'innovant. Cette pratique ô combien répandue (le tout avec prudence, sans laisser voir son visage - gare au revenge porn !) se trouve à la limite de ce qu’il y a de plus intime et de plus anonyme : le côté ultra privé d'une relation sexuelle allié à la distance que permet le virtuel. De quoi largement minimiser l'impact d'un tel rapport... et de dédramatiser une petite infidélité ?

Si quelqu'un se laisse aller au péché originel via texto avec une autre personne que sa moitié, peut-on vraiment parler de tromperie ? Après tout, le rapport n'a jamais eu lieu et cet échange n'a pas forcément vocation à être concrétisé... Pour savoir ce qu'en pensent les garçons, Girls a demandé à quatre d'entre-eux comment ils envisagent ce genre d'échanges et quelle importance ils y attachent.

Dylan : "Je ne ferai jamais ça dans le dos de ma copine"

"J'envoie souvent des sextos à ma copines, quand on ne s'est pas vus depuis longtemps ou alors quand j'ai un peu bu. Quand j'étais célibataire, il m'arrivait d'en envoyer pour draguer mais uniquement quand j'étais sûr que nous allions bientôt concrétiser. C'est une introduction marrante.



En revanche, je ne le ferai jamais dans le dos de ma copine. Je n'en ai jamais eu envie. Même si j'étais tenté, je penserais à ce que je ressentirais si elle le faisait et cela me calmerait tout de suite. Parce que je péterai les plombs. Si j'interceptais un message de ce genre la relation serait terminée.

Dire 'On s'est juste envoyé des textos', c'est comme dire 'On s'est juste embrassés' Dylan Partager la citation





Pour moi c'est exactement la même chose que tromper. Je ne vois pas l'intérêt d'aller sexter une autre personne que celle avec qui tu es. La tromperie par sexto, c'est un truc de faible : c'est une excuse pour ne pas être physiquement passé à l'action. C'est juste un moyen détourné de minimiser la tromperie et de pouvoir se dédouaner. Dire 'On s’est juste envoyé des textos', c'est comme dire 'On s'est juste embrassés' ou 'On n'a fait que des préliminaires'. Si tu as envie de tromper quelqu'un, autant aller jusqu'au bout."

Fabien : "Je deviendrais beaucoup plus méfiant"

"Je ne pourrai pas envoyer de sexto à quelqu'un d'autre que ma copine. C'est vraiment très intime et à mon sens, dès que tu développes une intimité avec quelqu'un d'autre, tu trompes. On peut être attiré par quelqu'un d'autre mais là on parle de pulsions sexuelles. Et ça veut dire que ton attirance est tellement forte qu'elle surpasse tes sentiments pour la personne avec qui tu es en couple.



Je ne pense pas que ce serait un motif de rupture si ma copine sextait quelqu'un d'autre que moi, mais il y aurait un gros clash, c'est sûr. Et je deviendrais beaucoup plus méfiant. Néanmoins, je reconnais que ce serait plus facile à pardonner qu'une tromperie consommée.

Si tu envoies des 'sextos' à quelqu'un, tu comptes aller plus loin Fabien Partager la citation





À mon sens, ça ne peut pas être une simple envie de passage. Si tu envoies des sextos à quelqu'un, il y a une finalité. Tu comptes aller plus loin, ce n’est pas uniquement virtuel. Je peux comprendre qu'on se laisse aller à un petit flirt, juste pour se gonfler l'ego, mais sexter c'est vraiment franchir une barrière."

Éric : "C'était parce que ça n'allait pas dans ma relation"

"Cela m'est déjà arrivé d'envoyer des messages coquins à une personne alors que j'étais en couple avec une autre. À chaque fois, c'était parce que ça n'allait pas dans ma relation. Il peut y avoir aussi des gens qui ont simplement besoin de voir qu'ils plaisent.



Si ma copine échangeait des sextos avec quelqu'un je le prendrais mal, évidemment. Ce qui est sûr c'est que je voudrais en parler, essayer de comprendre pourquoi. Mais au final, ça reste un jeu. Il y a mensonge, mais tu n'as pas vraiment trompé la personne. C'est comme d'aller en boîte et de se laisser draguer sans que cela aille plus loin. Quoi qu'il en soit, ça trahit un problème"

Théo : "Dans les faits, il n'y a rien eu"

"Je sextais beaucoup quand j'étais ado, un peu moins maintenant. J'y ai plus recours quand je rencontre quelqu'un, mais une fois que tu es en couple, vous n'avez plus besoin d'écrire un message ni de faire des allusions pour vous comprendre.



Ce n'est pas grave en soi, d'envoyer ce genre de messages. Ça peut être excusable puisque dans les faits, il n'y a rien eu. Mais au fond, c'est commencer à reconnaître qu'il y a un manque. Si tu es bien dans ton couple, tu n'as pas besoin de contacter quelqu'un d'autre.

Si ma copine 'sextait' quelqu'un d'autre, ça me dérangerait énormément Théo Partager la citation





Si je découvrais que ma copine sextait quelqu'un d'autre, ça me dérangerait énormément. Il y aurait une grosse remise en question, et je pense que je prendrais mes distances le temps que l'on voie ce qu'on veut vraiment. Au final, tu te sens trahi aussi."



Tous les prénoms ont été modifiés.