publié le 24/01/2017 à 07:15

L'amour n'a jamais été aussi facile à trouver qu'aujourd'hui. Paradoxalement, il n'a jamais été aussi difficile à garder. À une époque où les rencontres sont plus fréquentes que jamais, où un rendez-vous n'est qu'à quelques swipes Tinder de distance et où une rupture laisse plus souvent place à des opportunités qu'à une dépression, réussir à poser la petite guêpe qui sommeille en vous sur une seule et même fleur peut relever de l'impossible. Et même une fois que vous avez réussi à sédentariser votre cœur, l'appel du large peut vite réveiller vos instincts aventuriers.



La vie est faite de doutes. La vie de couple, quant à elle, en est remplie à ras bord. Après quelques temps, quand la magie des premiers instants s'est dissipée, comment savoir si vous restez par amour... ou par habitude ? Et cette petite voix dans votre tête, qui vous dit que le bonheur est peut-être ailleurs : se laisse-t-elle bêtement charmer par les opportunités que vous laissez filer, ou sait-elle mieux que vous que vous n'êtes plus à votre place ? Pour tenter de vous aider à différencier un ras-le-bol passager d'un vrai motif de rupture, voici 11 signes qui prouvent qu'il est temps de le/la larguer.

1. Les tentations sont de plus en plus grandes

Vous vous en souvenez encore : au début, personne n'arrivait à la cheville de la personne dont vous partagez la vie. Vos regards ne se posaient même pas sur d'autres, l'idée de toucher un autre corps ne vous effleurait même pas l'esprit... Les choses ont changé.

Les inconnu(e)s croisé(e)s en soirées vous ont l'air plus drôles qu'avant, la personne dont vous repoussez chastement les avances vous plaît de plus en plus et la monogamie vous semble parfois ennuyeuse. Surtout, votre envie de nouveautés sexuelles va grandissante. Et si, finalement, ces désirs passagers étaient symptomatiques d'une lassitude un peu plus profonde ?

2. Vous jalousez vos copines célibataires

Il n'y a encore pas si longtemps, vous aviez tendance à plaindre vos amies, celles qui continuent à sortir et s'adonner à des rencontres hasardeuses, qui pensent trouver leur équilibre dans des satisfactions passagères alors que le vrai bonheur, vous l'aviez chaque jour près de vous.



Longtemps cafardeuses à vos yeux, leurs existences dissolues commencent à vous apparaître trépidantes. Vous vous surprenez à envier les occasions qui se présentent à elles. Chacune de leurs rencontres vous apparaît comme une expérience supplémentaire, tandis que vous craignez - n'ayons pas peur des mots - de vous encroûter.

(N.B. : si vous vous reconnaissez dans ce point, n'appelez pas directement votre moitié pour le/la larguer. Peut-être avez vous simplement besoin de renouer le contact avec vos amies. Auquel cas, sachez que vous pouvez parfaitement gérer les deux).

3. Vous préférez voir vos amis

Sans que vous vous en soyez rendu compte, voir votre moitié a commencé à vous ennuyer. Les moments passés avec vos amis vous semblent bien plus qualitatifs, et vous avez même peur de ne pas savoir comment tenir la conversation avec celui/celle que vous voyez trop.



Peut-être qu'il est temps d'embrasser la liberté qui semble vous tendre les bras. Si la compagnie de vos amis vous semblent tellement plus attrayante, il est possible que ce soit simplement parce que la personne que vous voyez ne vous apporte plus ce que vous recherchez.

4. Vous lui trouvez plein de défauts

Il/elle vous exaspère. Vous ignorez pourquoi mais depuis quelque temps, ses remarques vous agacent. Sa gentillesse est mielleuse et ses accès de méchanceté vous semblent gauches. Vous le/la trouvez moins drôle et ses tentatives pour vous faire rire commencent à vous mettre mal à l'aise. Et si, inconsciemment, vous rejetiez sur lui/elle votre énervement contre vous-même, parce que vous n'arrivez pas à vous résoudre à le quitter ?

5. Vous n'arrivez plus à vous projeter

Vous sentez, au fond de vous, que cette histoire ne pourra plus s'éterniser. Vous avez vécu des moments merveilleux auxquels vous repensez avec nostalgie mais l'avenir ne peut se faire que sans lui/elle. Vous n'arrivez tout simplement plus à imaginer les années futures à ses côtés, et l'idée même de passer aux étapes supérieures, toujours plus engageantes, vous donne des boutons.

6. La vie sans lui/elle vous semble largement supportable

C'est le cas de la plupart des amoureux : partager sa vie avec une autre personne que sa moitié relève de l'inconcevable. Pourtant, depuis quelque temps, la vie sans lui/elle ne vous apparaît pas si difficile que ça. Voire pas du tout. Voire désirable. Et si votre histoire venait à se terminer, vous ne doutez pas une seconde du fait que vous finirez pas rencontrer quelqu'un. Si sa présence vous semble aussi superflue à votre bonheur, c'est peut-être... parce qu'elle l'est.

7. Vous en parlez à tous vos amis

Depuis des mois, vous exposez vos doutes à votre entourage. Tous vos proches savent que vous n'êtes plus sûre de vos sentiments et que chaque jour est une remise en question. Ils commencent même à montrer de petits signes d'impatience : chaque fois que vous commencez à évoquer le sujet, vous les voyez lever les yeux au ciel et lâcher de petits "Allez, c'est parti...".



Ils le font avec tendresse, humour et bienveillance, mais leur lassitude amusée peut être un symptôme révélateur de votre situation. Si vous vous confiez tant à ce sujet, c'est peut-être la meilleure des preuves que cette histoire ne vous convient plus. Et si vous arrêtiez d'en parler, pour vous résoudre à faire ce que vous remettez sans cesse à plus tard ?

8. Vous n'avez même plus envie d'elle/de lui

On ne parle même pas d'un rapport sexuel mais de contact humain. Vous réfugier dans ses bras ne vous dit trop rien, vous avez trop chaud quand il vous enlace, vous n'avez plus envie de l'embrasser. L'idée d'un câlin vous est presque devenue insupportable. Et si c'était l'endroit qu'avait trouvé la culpabilité de ne pas rompre avec lui/elle pour se nicher ?

9. Vous vous êtes déjà séparés et remis ensemble cinq fois

C'est toujours la même chose. Vous décidez tous les deux qu'il est temps de mettre un terme à cette relation qui n'en finit pas... puis revenez l'un vers l'autre, inlassablement. Vous aimez vous dire que cette rupture-express vous a fait l'effet d'un électrochoc, mais vous vous voilez probablement la face : si vous vous aimantez, c'est probablement parce que vous n'arrivez pas à vous défaire du confort d'être ensemble.



Prenez votre courage à deux mains et ne vous rabibochez pas une énième fois pour mieux vous re-séparer : dites-lui au revoir pour de bon. C'est évidemment terrifiant, mais moins que de vivre sa vie en se privant de toutes les opportunités qu'elle a à proposer.

10. Vous l'évitez

Vous savez que vous devez vous défaire de cette personne, mais vous n'arrivez pas à vous y résoudre. Malgré tout, vous n'avez pas spécialement envie de la voir non plus, tout en y étant contrainte puisque vous êtes sa copine. Quel compromis avez vous trouvé ? Le pire de tous : l'esquive.



Il vous reste un dossier à traiter au travail qui doit être rendu dans trois semaines ? Très bien, vous allez rester au bureau jusqu'à 23 heures pour le terminer ce soir. Vous avez atteint votre poids idéal et avez bien mérité un petit moment de détente devant la télévision ? Super, vous resterez à la salle de sport jusqu'à minuit. L'ami avec qui vous prenez un verre vous informe qu'il va devoir vous quitter ? Oh non, retenez-le jusqu'à une heure du matin.

Vous en êtes arrivée au point de ne même plus contrôler votre propre emploi du temps. Vraiment, faites quelque chose.

11. Tous vos projets sont mis sur pause

Vous parliez d'emménager ensemble ou d'adopter un chien. Cela semblait être l'idée parfaite à ce moment-là mais depuis quelque temps, vous omettez plus ou moins résolument de ramener le sujet sur la table. Peut-être parce que vous êtes prise par le temps. Ou peut-être parce que vous savez que cette relation est vouée à l'échec et que vous ne voulez pas prendre d'engagement qui seront autant de fardeaux dont il faudra vous débarrasser dans quelques mois.



Bien sûr, chaque couple est différent et beaucoup de crises peuvent être résolue. Cependant, si vous vous retrouvez dans l'ensemble des points évoqués, il y a de grandes chances qu'une solution radicale soit à envisager. Si vous vous posez la question, sans être sûre de votre choix, vous pouvez peut-être en parler à votre partenaire, et voir où cette conversation vous mène. Mais au milieu de tous ces doutes, il reste une certitude : c'est vous qui avez cliqué sur l'article.